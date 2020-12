Rechtzeitig vor Weihnachten hat die Stadt einen Sozialfonds für Härtefälle ins Leben gerufen: Angesiedelt ist der mit 10.000 Euro dotierte Geldtopf bei ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, ein Gremium soll nach Prüfung entscheiden, wer im Notfall wie viel Geld bekommt.

„Mir war es wichtig, in schwierigen Zeiten nach der Wirtschaft auch Menschen zu helfen, denen es gerade nicht so gut geht. Und als Sozialarbeiter weiß ich, dass der Bedarf in diesem Bereich sehr groß ist“, erklärt Ideengeber und ÖVP-Stadtrat Thomas Berger. „Ich bin sehr froh, dass wir so einen Fonds ins Leben gerufen haben und hoffe, dass wir damit zielgerichtet helfen können“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.

Über ein Formular auf der Gemeindehomepage können Anträge für Unterstützung gestellt werden. „Das reicht vom Mietrückstand bis hin zur kaputten Waschmaschine“, erklärt Berger. Wichtig ist, dass die Umstände genau überprüft werden, bevor Geld ausgeschüttet wird. „Denn natürlich gibt es auch in solchen Bereichen Missbrauch“, weiß Berger aus Erfahrung von seiner alltäglichen Arbeit. Geplant ist auch, den Topf für Spenden zu öffnen. „Oft weiß man nicht, wofür man spenden soll, dann wäre das eine Option“, so Berger.

Nach Prüfung soll ein Gremium, das nach Plan aus Mitgliedern aller Fraktionen bestehen soll, über die Unterstützung entscheiden. Vorbereitet ist alles, theoretisch können noch im heurigen Jahr die ersten Hilfsgelder fließen.