,,Neugierde" heißt das Bild, das im Februar 2019, als Walter Filler sich nach Marias Land bei Puchberg aufmachte, entstanden war.

,,Das klingt zwar nach einem heiligen Ort in der neuen Welt, ist aber ein Gebiet in Österreich südlich von Wien. Dort befindet sich ein Wildgehege für Hirsche, die der Fotograf ablichten wollte. Als er sein Teleobjektiv zückte, begann es zu schneien und die Sicht trübte sich ein. Dennoch entdeckten die Hirsche ihn und blickten ihm direkt in die Augen. Das war Walters Moment und er löste aus", heißt es in der Geschichte.