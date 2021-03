Was lange währt, wird endlich gut: In der Vorwoche hat die von vielen lang ersehnte Sanierung des Gemeindeamtes begonnen. Zu allererst widmet man sich der Außendämmung, wie Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP) gegenüber der NÖN berichtet: „Es folgen neue Fenster, ein neues Dach bei der Kulturwerkstätte und neue Amtsräumlichkeiten.“ Außerdem wird der Gemeindeamts-Eingang an die Straßenseite verlegt – ein Schrägaufzug soll für die nötige Barrierefreiheit sorgen. Und nicht zuletzt erhält die gleich an die Amtsräume angrenzende Kulturwerkstätte eine Photovoltaikanlage.

Die Werkstätte ist es übrigens auch, der in den nächsten Wochen eine besondere Rolle zukommt: Während in den derzeitigen Amtsräumen umgebaut wird, werden die Gemeinde-Büros hier untergebracht. „In der Kulturwerkstätte wird sich die provisorische Amtsstube befinden“, so Pölzelbauer. Die Übersiedelung ist für Ende dieser Woche geplant: „Die Gemeinde wird dann für einige Tage geschlossen sein, bis die EDV fertig eingerichtet ist. Ansonsten wird aber alles normal weiterlaufen“, so der Ortschef. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 300.000 Euro.