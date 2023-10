Jubiläum gefeiert: Lesestoff seit fünf Jahrzehnten

Dass Eli Cerwenka vor knapp 20 Jahren zur Gemeindebücherei in Würflach stieß, hat einen ganz speziellen Grund. „Unser Haus platzte vor lauter Büchern aus allen Nähten. Manche Leute müssen sich im Casino sperren lassen, wir müssen das in Buchhandlungen tun“, erklärte Cerwenka ihr Dilemma. Aus der Not wurde schließlich eine Tugend gemacht: 2005 hatte sie ihre Tätigkeit in der Bücherei unter Leiterin Helga Mohr begonnen, ehe sie die Geschicke 2007 selbst übernahm.

Heute kümmert sich Cerwenka gemeinsam mit ihrem Mann Peter sowie den Mitarbeiterinnen Martina Petersilka, Susanne Mikola und Julia Pürzl – alle sind ehrenamtlich tätig – um genügend Lesestoff für die Bevölkerung. Aktuell zählt die Einrichtung im obersten Stock des Amtshauses mehr als 8.000 Werke, wobei Cerwenka ganz bewusst auf das klassische Buch setzt: „Jedes Kind hat mittlerweile seine Tonie-Hörbox daheim, wir wollen den Zugang zum Buch lehren.“ Während die Kinder auch im Rahmen von Besuchen an den umliegenden Schulen erreicht werden, kommen natürlich auch Erwachsene auf ihre Kosten. „Unser Budget ist gering, aber wir versuchen, was möglich ist“, so Cerwenka.

Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP), Büchereileiterin Eli Cerwenka und Gemeinderätin Michaela Reiter (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums würdigte auch Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) das Engagement der Gemeindebücherei im Rahmen eines kleinen Festaktes beim Tag der offenen Tür am Samstag. „Ich denke, es ist nicht sehr oft der Fall, dass eine 1.600-Einwohner-Gemeinde über eine so große Bücherei verfügt.“ Gerade für Kinder sei das Lesen „besonders wertvoll“, so Woltron. Cerwenka zeichnete der Ortschef gemeinsam mit Gemeinderätin Michaela Reiter schließlich mit der Bronzenen Ehrennadel aus.

Aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek mit Bürgermeister Franz Woltron und Gemeinderätin Michaela Reiter. Foto: Philipp Grabner

Geöffnet ist die Gemeindebücherei in der Willendorferstraße montags und donnerstags zwischen 16.30 und 19.30 Uhr sowie jeden letzten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Bis zum 18. Lebensjahr sind Entlehnungen kostenlos.