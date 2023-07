Festakt mit Humor: Otterthal feierte den „Hunderter“

Musik, Ehrungen, Gedichte und sogar ein Kabarettauftritt - mit einem umfangreichen Rahmenprogramm beging die Gemeinde Otterthal am Samstagnachmittag das 100-jährige Bestandsjubiläum - wobei der Ort genau genommen bereits „hundert und ein halbes Jahr alt ist“, wie Bürgermeister Karl Mayerhofer (ÖVP) zu Beginn des Festaktes feststellte. Und den Versuch eines kurzen historischen Rückblicks unternahm.

Im Jahr 1923 gegründet, durchlebte Otterthal Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen - und so manche Anekdote wird bis heute gerne erzählt, etwa jene vom Philosophen Ludwig Wittgenstein, der zwischen 1924 und 1926 auch in Otterthal unterrichtete. Im Gasthaus Rottensteiner hatte sich Wittgenstein stets abgekochte Milch zu seinem Essen bestellt. Als er aber stattdessen einmal eine angebrannte Milch serviert bekam, machte er darauf aufmerksam: „Wenn ich angebrannte Milch gewollt hätte, hätte ich sie mir auch selbst machen können“, soll Wittgenstein gesagt haben.

Der Anschluss an Nazi-Deutschland im Jahr 1938 brachte auch unmittelbare Folgen für die Ortspolitik. Johann Mayerhofer, Großvater des heutigen Ortschefs, wurde als Bürgermeister abgesetzt. „Weil er nicht zur NSDAP wechseln wollte“, so Karl Mayerhofer. 1944 ereignete sich schließlich ein Fliegerabsturz im Gemeindegebiet, ehe der Krieg 1945 wieder endete - und Mayerhofer erneut Bürgermeister wurde.

Bürgermeister Karl Mayerhofer (ÖVP) blickte auf die Geschichte des Ortes zurück. Foto: Philipp Grabner

Gemeindefusion brachte viele Streitereien

Bleibende Erinnerungen haben viele Otterthalerinnen und Otterthaler noch an die unliebsame Fusion mit den Gemeinden Raach und Trattenbach, die mit 1. Jänner 1972 wirksam wurde. „Diese Zusammenlegung war nicht von großer Harmonie geprägt“, erinnerte Mayerhofer an zahlreiche Streitereien, nicht zuletzt aufgrund einer möglichen Auflassung des Schulstandortes. Entsprechend groß sei die Erleichterung über die Loslösung 1985 gewesen - von da an waren Raach, Trattenbach und Otterthal wieder eigenständige Kommunen.

Es folgten weitere, für die Otterthaler erfreuliche Entwicklungen: 1990 feierte die Feuerwehr das 110-jährige Bestandsjubiläum, ein Jahr später wurden Spiel- und Sportplatz gebaut. Auch in jüngster Vergangenheit seien viele Projekte realisiert worden, so der Ortschef - etwa der gemeinsame Radweg mit den Feistritztal-Gemeinden. „Ich hoffe, Otterthal bleibt eine so liebens- und lebenswerte Gemeinde“, beschloss Mayerhofer seine Ausführungen.

Gemeinderat sang gemeinsam mit Volksschule

Die (musikalische) Umrahmung des Festaktes, der im Rahmen des traditionellen Sommerfestes der Feuerwehr im Festzelt stattfand, übernahmen eine Abordnung des Musikvereines Kirchberg am Wechsel und die Kinder der Volksschule Otterthal mit Direktorin Silvia Stögerer. Letztere brachten zum einen das Gedicht von Helga Gmeiner-Hofer („Zeignis“), andererseits aber auch das Otterthal-Lied dar - gemeinsam mit dem Kirchenchor Kirchberg und dem örtlichen Gemeinderat.

Nachdem zahlreiche langjährige Feuerwehrmitglieder für ihren Einsatz mit Ehrungen bedacht wurden (Ernst Schober wurde dabei für 70-jähriges Engagement ausgezeichnet), beschloss Kirchbergs Kabarettist Herbert Steinböck schließlich den Festakt mit einem Best-of-Programm - und stellte in Richtung des Publikums gleich fest: „Sie wirken so jung - gar nicht hundertjährig!“

Kabarettist Herbert Steinböck begeisterte mit einem Auszug aus seinem Programm "Aus jedem Dorf an Hund". Foto: Philipp Grabner

ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Schabauer, der den Festakt moderierte (und sich dafür von ÖVP-Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer prompt die Bezeichnung „Thomas Gottschalk des Feistritztales“ einhandelte), begrüßte u. a. auch Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Eva Bauer, Pfarrer Herbert Morgenbesser, die Landtagsabgeordneten Jürgen Handler (FPÖ) und Christian Samwald (SPÖ), Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber, Aspangs Ortschefin Doris Faustmann mit ihren Amtskollegen Johannes Hennerfeind (Trattenbach), Willibald Fuchs (Kirchberg), Andi Graf (Mönichkirchen) sowie die „Vizes“ Reinhard Haiden (Aspangberg-St. Peter), Gerald Bachler (St. Corona, alle ÖVP), FF-Abschnittskommandant Thomas Rauch, Bezirksverwalter Michael Polleroß und viele andere mehr.