Bevor man in Altendorf jedoch zur Neuwahl schritt, blickte Rupert Erlach noch kurz zurück in die Vergangenheit und präsentierte, was in den letzten Jahren umgesetzt wurde. "Den Einsatz, den ihr zeigt und auch in die Tat umsetzt, spüren die Menschen. Danke dafür", gab es seitens der anwesenden Landtagsabgeordneten Waltraud Ungersböck viel Lob für die zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen der Altendorfer Volkspartei.

Ex-Bürgermeister Josef Pichler durfte sich über die Ehrenplakette des NÖ Gemeindebundes in Gold freuen. Hier im Bild mit Landtagsabgeordneter Waltraud Ungersböck, Ortschefin Uli Trybus und Landtagsabgeordneten Hermann Hauer. zVg

Auch während der Corona-Pandemie hätte die kleine Schwarzatalgemeinde viel Einsatz, vor allem wenn es um Testmöglichkeiten ging, gezeigt. "Regelmäßiges Testen hat uns aus der Pandemie geholfen. Ohne den Einsatz in den Gemeinden hätten wir das nicht geschafft", so die beiden Landtagsabgeordneten Hermann Hauer und Waltraud Ungersböck.

"Man ist nur so stark wie sein Team"

Nach einem umfassenden Rückblick stand dann jedoch der wichtigste Punkt der Tagesordnung bevor: die Neuwahlen. Rupert Erlach stellte sich dabei erneut der Wahl und bekam wieder das Vertrauen der VP-Mitglieder. Zur Seite stehen ihm zukünftig die beiden Stellvertreter Thomas Zierhofer und Werner Morgenbesser. "Man ist immer nur so stark, wie sein Team. Alleine könnt man das nicht stemmen", freut sich Erlach über seine Wiederwahl.

Ehrung für Ex-Ortschef

Der Gemeindeparteitag wurde am Ende auch noch für eine ganz besondere Auszeichnung genutzt. Josef Pichler, ehemaliger Bürgermeister, durfte sich über die Ehrenplakette des Niederösterreichischen Gemeindebundes in Gold freuen. Auch die ausgeschiedenen Gemeinderäte Philipp Morgenbesser, Alfred Brodesser und Andrea Zottl wurden geehrt.