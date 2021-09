Obwohl SPÖ-Vizebürgermeister Robert Kwas bereits 29 Jahre im Gemeindedienst tätig ist, gibt es auch für ihn noch immer Premieren. So geschehen bei der letzten Gemeinderatssitzung im Steinfeldzentrum. Da SPÖ-Ortschef Helmut Maier Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf Corona getestet wurde, blieb er der Sitzung – trotz zweimaliger Impfung – zur Sicherheit fern. „Ich kann aber, glaube ich, sagen, dass ich das Prozedere kenne“, eröffnete deshalb Vizebürgermeister und Amtsleiter Robert Kwas erstmals eine Gemeinderatssitzung.

Das war aber nicht die einzige Premiere der Sitzung. Für die zweite sorgte der bereits verstorbene Breitenauer Ernst Cwik. Er vererbte der Gemeinde nämlich sein Haus sowie seine Sparkonten, die ein Budget von rund 55.000 Euro aufwiesen. „In seinem letzten Willen hat Ernst Cwik verfügt, dass wir das Geld in junge Menschen und deren Ausbildung investieren sollen. Denn viele Kinder hätten allein durch ihre Bildung relativ wenig Chancen, ihren sozialen Hintergrund zu überspringen“, erklärte Vizeortschef Kwas den Hintergrund dieser für die Gemeinde einmaligen Spende.

Um mit den Breitenauer Bürgern in keinen Interessenskonflikt zu geraten, beschloss der Gemeinderat einstimmig, das Geld in einen Fonds zu legen, der von der Volkshilfe verwaltet wird. Das Geld soll dann schlussendlich nach bestimmten Regelungen an Breitenauer ausbezahlt werden. „Beginnen möchten wir mit der Aktion im Laufe des nächsten Jahres“, so Kwas. Zudem möchte die Gemeinde auch jährlich überprüfen, ob das Geld gerecht verteilt wird.

Weiteres Thema war der Energieverbrauch in Breitenau. Bereits in den letzten Jahren wurden die öffentlichen Gebäude der Gemeinde unter die Lupe genommen. „Wir wollen uns jetzt in den nächsten vier Jahren ansehen, welche Maßnahmen wir umsetzen können, um Energie einzusparen“, erklärte der SPÖ-Vizebürgermeister.

Wenn man die bereits vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen würde, könnte man laut Robert Kwas rund 30.000 Euro an Strom einsparen. „Das könnte ein Projekt für die Zukunft werden. Denn es gibt dann auch die Möglichkeit, eine Energiepartnerschaft einzugehen. Daran können auch Private teilnehmen“, so Kwas. So wäre es zukünftig möglich, den erzeugten Strom am Dach des Feuerwehrhauses in der Volksschule zu speisen. „Das können wir jetzt noch nicht“, betonte der Vize. Jetzt sei es an der Zeit zu ermitteln, wie viele Personen Interesse an einer Energiepartnerschaft hätten. Der Beschluss zu diesem Punkt fiel einstimmig.

Großes Lob seitens aller Gemeinderäte gab es für das diesjährige Ferienspiel in Breitenau, das erfolgreich über die Bühne ging. Deshalb beschlossen die Mandatare einstimmig, dass jeder teilnehmende Verein 200 Euro Subvention erhält.