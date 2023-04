Breitenau investiert dieses Jahr über zwei Millionen Euro

Einig waren sich einmal mehr die Mandatare in Breitenau. Die Tagesordnungspunkte der letzten Gemeinderatssitzung wurden allesamt einstimmig beschlossen.

Allen voran der Rechnungsabschluss 2022. Das Zahlenwerk sei „völlig in Ordnung“, wie SPÖ-Bürgermeister Helmut Maier betont. Man konnte Rücklagen bilden und die Schulden senken. Investiert wurde im Vorjahr ebenfalls fleißig. So flossen 130.000 Euro in die Sanierung der Heimkabinen am Sportplatz, weitere 125.000 Euro wurden in die Photovoltaik-Anlage am Dach der Freiwilligen Feuerwehr investiert. „So ist uns im Falle eines Blackouts auch ein Inselbetrieb möglich“, erklärt Maier.

Verändern wird sich die Situation rund um den Kindergarten. Hier gibt es bereits seit zwölf Jahren eine provisorische Gruppe. Durch die geplante Kindergartenoffensive des Landes – Kinder sollen bereits ab zwei Jahren kostenlos betreut werden – muss der Bereich nun erweitert werden. „Wir stocken den Kindergarten auf das bestehende Gebäude auf“, so der Ortschef über die Vorgehensweise. Die Fertigstellung für das 1,8 Millionen-Projekt – Förderungen werden hier noch abgezogen – peilt man für Herbst 2024 an. „Wir wissen aber nicht, ob dieser Zeitplan auch hält“, fügen Maier und SPÖ-Vizebürgermeister Robert Kwas hinzu.

Investieren will die Gemeinde außerdem in ihr Amtshaus. Die Arbeiten dafür haben bereits begonnen. So soll nicht nur der Innenhof saniert werden, das Amt bekommt auch einen Zubau, in dem sanitäre Anlagen sowie ein Sozialraum untergebracht werden. „Der Eingangsbereich wird erneuert und das ganze Haus bekommt neue Fenster“, so Maier. Außerdem werden die Wasserleitungen erneuert und das Dachgeschoss wird isoliert. Finanziert werde das Projekt durch Rücklagen sowie Förderungen. Die Kosten: circa 500.000 Euro.

Rund um das Thema Glasfaser gibt es ebenfalls Neuigkeit: In Kooperation mit der Alpenglasfaser GmbH wird das Projekt umgesetzt. „Auf die Gemeinde kommen dabei keine Kosten zu. Die Infrastruktur wird komplett durch die GmbH erstellt“, informiert der Ortschef. Jedes Haus, das dies möchte, wird dann mit Breitbandinternet versorgt. Eine bestimmte Zustimmungsquote der Bevölkerung, wie es etwa bei anderen Glasfaserprojekten notwendig ist, sei hier nicht vorgesehen. Wer den Anschluss direkt haben möchte, muss allerdings einen eineinhalbjährigen Vertrag mit „Magenta“ abschließen. Jene Haushalte, die abwarten, können nach eineinhalb Jahren einen beliebigen Anbieter wählen.

