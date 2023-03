Neunkirchen beschließt einstimmig Mietpreisbremse

Sportlich hätte die erste Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr am Montag starten sollen, doch das schlechte Wetter machte dem Vorhaben der Mandatare, mit dem Rad anzureisen, einen Strich durch die Rechnung. Dass es dann doch noch etwas sportlich ambitioniert wurde, dafür sorgte eine ganze Menge an Tagesordnungspunkten und Dringlichkeitsanträgen, die in knapp zwei Stunden abgearbeitet wurden.

Nicht weniger als fünf „Dringliche“ mussten abgehandelt werden. Der für die Neunkirchner wohl Wichtigste betraf die geplanten Mietanpassungen bei den Gemeindewohnungen. Wie bekannt ist, werden in Österreich die Richtwertmieten ab 1. April um 8,6 Prozent steigen. Allerdings wird die Bezirkshauptstadt bei ihren Gemeindewohnungen eine Mietpreisbremse einführen. Vorgetragen wurde das Ansinnen von einem der Initiatoren, SPÖ-Stadtrat Günther Kautz: „Damit wollen wir die Belastungen für die Bevölkerung reduzieren“, erklärte er die Beweggründe. Auch die FPÖ war im Vorfeld federführend bei der Antragerstellung tätig. Im Klartext heißt das, dass in Neunkirchen die Mieten für diese Wohnungen maximal um drei Prozent erhöht werden. Vorerst wurde die Maßnahme bis Jahresende befristet. Die Mietpreisbremse wurde einstimmig angenommen.

Mit einer Darlehensrückzahlung der Neunkirchner Wirtschaftsbetriebe an die Stadt in der Höhe von 310.000 Euro beschäftigte sich der zweite Dringlichkeitsantrag, der durch den Verkauf von Bestattung und Kommunalservice an die Firma Ostermann nötig geworden war. Der neue Eigentümer wird dieses Darlehen an die Stadt rücküberweisen.

Debatten um Verkauf der Gemeindebetriebe

Der Verkauf der beiden gemeindeeigenen Betriebe war für die SPÖ auch der Grund, mit einem „Dringlichen“ aktiv zu werden. Sie forderte darin den Stadtchef als Eigentümervertreter auf, keine weiteren Veräußerungen mehr vorzunehmen. Mit dem mahnenden Zeigefinger, dass dies die Gemeindewohnungen betreffen würde, „ein zu wichtiger Bestandteil der Stadt“, wie Günther Kautz betonte. Auch der Verkauf von Bestattung und Kommunalservice ohne Information im Vorfeld an den Gemeinderat wurde von der SPÖ sehr kritisch beäugt.

Der ursprüngliche Antrag, dass Herbert Osterbauer in seiner Funktion als Eigentümervertreter zukünftig keine Veräußerungen von Gemeindegut vornehmen darf, wurde mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen aber abgelehnt.

Firmenansiedelung bringt 60 Jobs

Von großer Tragweite für die Zukunft der Stadt war auch jener Dringlichkeitsantrag, der sich mit der Um- und Rückwidmungen einiger Grundstücke zwischen der Südbahn und der B 17-Stadtausfahrt Richtung Wiener Neustadt beschäftigte. Hintergrund: Die Firma Kirnbauer möchte hier auf 5,2 Hektar ein Sägewerk errichten. Da jedoch noch nicht alle notwendigen Flächen die entsprechenden Widmungen haben, müssen diese umgewidmet werden. Insgesamt werden 37 Millionen Euro in das Projekt investiert und 60 Arbeitsplätze geschaffen. Der Punkt wurde einstimmig beschlossen.

Schlechte Aussichten für Hundefreilaufzone

Im Rahmen des Forums „Nachgefragt“ erkundigte sich Sonja Hruby, die seit Längerem eine Hundefreilaufzone fordert, über den aktuellen Stand der Dinge und bekam von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer keine guten Nachrichten zu hören: „Der Grünschnittplatz wird für Rochaden des Bauhofes benötigt und im Stadtpark möchte ich so eine Zone nicht haben.“ Dennoch gebe es die Möglichkeit einer Realisierung – und zwar auf einem Grund neben der Raglitzerstraße, den die Stadt nach Errichtung der dortigen Unterführung zur Benutzung zur Verfügung stellen würde. Der Wermutstropfen: Das wäre erst Mitte 2025 so weit, was Hruby nicht zufriedenstellte. „Wir warten jetzt schon sehr lange und eine Umfrage hat ergeben, dass sich ein Großteil schon eine solche Zone im Stadtpark wünscht“, so die Initiatorin. Osterbauer lud Hruby am Ende der Diskussion zu weiteren Gesprächen ein.

