Die eigentliche Überraschung der ersten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr in Neunkirchen kam am Ende: Nämlich dann, als über den letzten Dringlichkeitsantrag, eingebracht zwei Stunden vorher von der SPÖ, abgestimmt wurde.

Und zur Überraschung aller neben den Grünen dieses Mal auch die ÖVP der Resolution, die sich getreu dem Motto „Ausbildung statt Abschiebung“ für Asylwerber in Lehrverhältnissen stark machte, zustimmte. Im Herbst hatte die ÖVP davon noch nichts wissen wollen. „Es gibt aber Argumente, die dafür, und welche, die dagegen sprechen. Um das Ganze einmal zu hinterfragen, haben wir uns zu diesem Schritt der Unterstützung entschlossen“, erklärte ÖVP-Klubobmann Peter Teix und erntete dafür erstmalig in seiner Politkarriere Applaus von der SPÖ.

Begonnen hatte die Sitzung am Montagabend mit einem Formalakt: Alexander Pichelbauer war nach dem Ausscheiden von Monika Sekulic für die SPÖ als neuer Gemeinderat angelobt und mit 35 gültigen von 35 möglichen Stimmen in die Ausschüsse für Verwaltung und Raumplanung gewählt worden.

"Ihr seid eine Chaospartie"

Anschließend standen fünf Dringlichkeitsanträge auf der Tagesordnung. Die ÖVP bat zu Beginn um Kenntnisnahme der Sanierungskontrolle durch die Aufsichtsbehörde und um nachträgliche Auflösung des Pachtvertrags für das Buffetrestaurant im Hallenband, das wie berichtet künftig durch Automaten ersetzt und in einen Ruhebereich umgewandelt werden soll. Während der Sanierungsbericht noch emotionslos und mit Gegenstimmen der FPÖ zur Kenntnis genommen wurde, ging es bei der Kündigung des Pachtvertrags schon weit heißer her.

Die FPÖ sprach sich in Anwesenheit von ihrem Landtagsabgeordneten Jürgen Handler in den Zuhörerreihen dagegen aus. Und das obwohl ihr Mandatar Norbert Höfler noch im Arbeitskreis, der sich mit der Sanierung des Hallenbades beschäftigt hatte, am einstimmigen Beschluss in diese Richtung beteiligt war. Was Grüne-Gemeinderat Günther Pallauf auf die Palme brachte: „Ihr müsst endlich mit einer Sprache sprechen, bei Euch weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut, ihr seid eine Chaospartie!“ Zumindest SPÖ-Sportstadtrat Kurt Ebruster versuchte die Vorteile der künftigen Lösung, die auch finanziell etwas bringen soll, zu erklären und erntete dafür von Höfler Lob.

"So etwas macht man nicht mit einem Dringlichkeitsantrag"

Auch der dritte Dringliche, beantragt von der SPÖ, sorgte für Debatten: Bundesrätin Andrea Kahofer, Stadtrat Günther Kautz und Co. forderten für den Karfreitag einen freien Tag für alle Gemeindebediensteten. Eine Forderung, mit der man letztendlich aber bei der Abstimmung alleine dastand.

Zum einen haben die Mitarbeiter laut Stadtregierung bereits am Faschingsdienstag und am Karfreitag den halben Tag frei, zum andere sei man über die Vorgangsweise der Opposition verärgert: „So etwas macht man nicht mit einem Dringlichkeitsantrag. Ihr wollt nur ein Politikum daraus machen. Da kommt man in den Personalausschuss und bespricht das Ganze, wenn man es wirklich ernst meint“, mahnte ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Der zweite Dringliche der SPÖ mit der Forderung nach einer raschen Sanierung der Toilettanlage im Schafferhofergarten werde eine Lösung zugeführt und die Vergaben sollen nachträglich beschlossen werden, versprach der Stadtchef.

Die übliche Tagesordnung wurde routinemäßig und unspektakulär über die Bühne gebracht. Selbst beim Rechnungsabschluss gab es kaum Diskussionen und die SPÖ stimmte wie bereits in der NÖN angekündigt, diesem sogar zu: „Weil das Jahr 2018 wirklich gut verlaufen ist. Das gehört auch einmal honoriert“, so der Tenor. Die FPÖ stimmte allerdings auch hier dagegen.