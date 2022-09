Teuerungs-Hilfe für Bürger, Debatte über Jugendraum

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat zahlreiche Hilfszahlungen im Zuge der Teuerungswelle. Mithilfe von fraktionsübergreifenden Dringlichkeitsanträgen, eingebracht von den Klubobmännern Johannes Benda (Grüne) und Thomas Leopold Berger (ÖVP), wurden ein einmaliger Teuerungsausgleich für Bezieher von Gemeindeheizkostenzuschuss und Gemeindeweihnachtsgeld sowie die Erhöhung des sozialen Härtefallfonds für 2022 auf insgesamt 20.000 Euro beschlossen. Letzteres soll mithilfe der Einsparung bei der Weihnachtsbeleuchtung finanziert werden, so Berger.

Die Teuerungswelle und die gestiegenen Energiepreise waren auch Thema im Bürgerforum „Nachgefragt“, bei dem Neunkirchner öffentlich eine Frage an den Gemeinderat richten können. Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) erinnerte im Rahmen dessen an seinen eigenen Sozialfonds, den er zu seinem 60. Geburtstag eingerichtet hatte. „Sehr viel liegt im Verantwortungsbereich eines jeden Einzelnen. Aber in Neunkirchen bleibt keiner über, jeder kann zu mir ins Rathaus kommen“, so der Stadtchef.

Gerüchten, wonach das städtische Hallenbad und die Sauna zugesperrt würden, erteilte Osterbauer in diesem Rahmen übrigens eine klare Absage. Man werde lediglich über die Öffnungszeiten diskutieren. Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ) erinnerte in der Debatte an Einrichtungen wie die Rotkreuz-Tafel, die derzeit eine enorme Nachfrage verbuche. „Die Gemeinde kann nicht alle Teuerungen abfangen, aber wir müssen gutes ehrenamtliches Engagement unterstützen“, so Kahofer.

SPÖ will Jugendraum, Koalition für Arbeitskreis

Als einer der wenigen Punkte hitzig diskutiert wurde der Antrag der SPÖ, in der Stadt einen Jugendraum zu etablieren. Bereits vor Wochen hatte die „Junge Generation“ das Thema, auch via NÖN, aufs Tapet gebracht. Die Resonanz auf den Vorschlag sei „sehr positiv“ gewesen, so Gemeinderat Wolfgang Jahrl. Seine Parteikollegin, SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer, untermauerte das: Eine solche Einrichtung sollte für eine Bezirkshauptstadt „eine Selbstverständlichkeit“ sein, weshalb sie sich einen Grundsatzbeschluss für eine Realisierung bis 2024 wünschte.

Die schwarz-grüne Stadtkoalition bremste hingegen. ÖVP-Klubobmann und Stadtrat Thomas Leopold Berger schlug einen Arbeitskreis im Rahmen der „Familienfreundlichen Gemeinde“ vor, seien doch noch einige Fragen offen. „Und ich bin dafür, etwas mit jemandem und nicht für jemanden zu machen“, brachte er die Mitarbeit von Jugendlichen ins Spiel.

Ähnlich reagierte Grünen-Vizestadtchef Hans Gansterer: Grundsätzlich werde man in einem Arbeitskreis gerne mitarbeiten, „aber es stellen sich auch immer die Fragen der Finanzierung und der Betreuung“. Harsche Kritik äußerte FPÖ-Klubchef Willi Haberbichler: Die Debatte habe es schon 2001 gegeben. „20 Jahre hat man nichts auf die Reihe gebracht, und wenn wir Glück haben, haben wir den Jugendraum im Jahr 2050!“

Nicht nur die FPÖ, vor allem die SPÖ, die den Antrag eingebracht hatte, war von Bergers Vorschlag wenig angetan. „Mir wird bang, wenn ich wieder das Wort ,Arbeitskreis‘ höre, kommen wir endlich ins Tun“, verlangte Kahofer, deren Fraktion das Sporthaus als möglichen Standort vorschlug. Stadtrat Peter Teix (ÖVP) wiederum plädierte ebenso für Bergers Variante: „Weil es einiges zu beachten und zu klären gibt!“ Mit der Mehrheit der schwarz-grünen Koalition wurde schließlich die Einsetzung des Arbeitskreises unter der Leitung von Stadtrat Berger (ÖVP) beschlossen – damit werde das Projekt „ein Politikum“, kritisierte SPÖ-Klubobmann Günther Kautz.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.