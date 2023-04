Pitten beschloss Mietpreisbremse bis 2025

Einmal mehr tagten die Pittener Mandatare im Veranstaltungszentrum in Pitten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Rechnungsabschluss sowie zwei Dringlichkeitsanträge.

Die Finanzen des Vorjahres beschrieb SPÖ-Ortschef Helmut Berger als „grundsätzlich gut. Wir konnten positiv abschließen.“ Im Ergebnishaushalt standen Erträge in der Höhe von 7.224.930,81 Euro Aufwendungen von 6.774.768,34 Euro gegenüber. Das entspricht einem positiven Nettoergebnis von 450.162,47 Euro. Das Haushaltspotenzial der Gemeinde, sprich die Kennzahl der Investitionsfähigkeit, liegt bei 345.198,72 Euro. Der Rechnungsabschluss wurde mit den Stimmen aller Mandatare angenommen.

Zudem brachte die SPÖ einen Dringlichkeitsantrag ein. Dieser behandelte eine Mietpreisbremse für alle Gemeindewohnungen in Pitten. „Wir haben beschlossen, dass die Mieten um maximal zwei Prozent angehoben werden. Und das bis ins Jahr 2025“, erklärte der Bürgermeister. Der Antrag wurde mit den Stimmen aller Mandatare angenommen.

Antrag des Bürgerforums sorgt für Unmut

Für Wirbel sorgte ein Dringlichkeitsantrag des Bürgerforums, der mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Antrag behandelte eine Unterschriftenliste, die an jene Personen erging, die entlang der Wiesenstraße – auch „Bauernautobahn“ genannt – ein Grundstück besitzen. Mit ihrer Unterschrift sollten sie einer Sanierung des Güterweges zustimmen. In den Augen des Bürgerforums eine Aktion, die nicht notwendig wäre, denn die Straße befinde sich im öffentlichen Gut. „Die Aussage der Gemeinde, dass von den Eigentümern Unterschriften benötigt werden, ist also falsch“, heißt in dem Schreiben.

Großen Unmut rief der Antrag bei SPÖ-Ortschef Helmut Berger hervor. „Die Anrainer könnten durch die Sanierung in ihrem subjektiven Recht verletzt werden. Deshalb forderte die Agrarbehörde eine Unterschriftenliste ein, damit dieser Punkt rechtlich abgesichert ist“, erklärte Berger das Vorgehen.

Am Weg selbst werde sichnichts ändern: „Es wird nichts breiter oder enger.“ Bis auf einen hätten bereits alle Eigentümer unterschrieben. Notfalls müsse man die 20 Meter jener Person, die nicht zustimmt, bei der Sanierung auslassen.

