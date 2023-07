Warth: Kindergarten wird fix erweitert

Ein letztes Mal vor der Sommerpause trat auch der Gemeinderat in Warth zu einer Sitzung zusammen. Zahlreiche wichtige Punkte konnten dabei einstimmig beschlossen werden.

Allen voran der Zubau für den Kindergarten in der Gemeinde. Notwendig macht diesen die Kindergartenoffensive des Landes, die besagt, dass ab 2024 Kinder ab zwei Jahren einen garantierten Kindergartenplatz bekommen sollen. Je nach Witterung soll mit dem Zubau im nächsten Jahr gestartet werden. Konkret wird das bestehende Gebäude aufgestockt, um so zwei weitere Gruppen unterzubringen. „Eine Kleinkindergruppe für Kinder ab zwei Jahren wird in einem Zubau untergebracht werden. Im Obergeschoß werden zwei weitere Gruppen errichtet werden“, so ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla über die Pläne, die vom Scheiblingkirchner Architekturbüro Kaltenbacher erstellt werden. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 1,5 Millionen Euro.

Drei Güterwege werden saniert

Investiert wird auch in die Güterwege der Gemeinde. So werden die Wege Buchberg, Wieden und Oberer Rainhof um insgesamt rund 582.000 Euro saniert. „Bei allen drei Straßen konnten Beitrags- bzw. Güterwegegemeinschaften gebildet werden. Somit kann eine Förderung in der Höhe von 65 Prozent (EU, Land NÖ und Bund) gewährleistet werden. Die Gemeinde trägt 20 Prozent der Kosten, für die Interessent:innen verbleiben 15 Prozent der Kosten“, erklärt Walla. Die Bautätigkeiten beginnen 2024.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde ein Dringlichkeitsantrag der Grünen, unterstützt von SPÖ und ÖVP, der die Vereinfachung von Photovoltaikförderungen fordert und sich als Resolution an die Bundesregierung richtet.