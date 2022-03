Gemeinderats-Debatte über neue Märkte an B 17

Werbung

„Ich bin seit 30 Jahren im Gemeinderat, aber das habe ich noch nicht erlebt!“ So kommentierte Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) am Montagabend die Rekord-Anzahl an eingebrachten Dringlichkeitsanträge: Exakt 25 lagen vor und wurden – allesamt einstimmig – auf die Agenda gesetzt, bei etlichen ergaben sich auch lebhafte Diskussionen.

Einmal mehr fand die Sitzung des Gemeinderates übrigens im Veranstaltungszentrum der Arbeiterkammer statt, via Livestream konnte man auch von zuhause aus dabei sein.

Neue Märkte an B 17: Kritik an Grüne-Position

Kontroversiell wurde es bei zwei Anträgen zur Änderung des Flächenwidmungs- beziehungsweise Bebauungsplan, beide eingebracht von Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne). Im Kern galt es, Rahmenbedingungen für die Ansiedelung dreier Märkte an der Bundesstraße B 17 zu beschließen – wie berichtet plant der Rewe-Konzern, sich an der Stadtgrenze niederzulassen.

Dass dabei ein eingeschossiger Bau vorgesehen ist, stieß vor allem SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer sauer auf. Sie zeigte sich „bitter enttäuscht“, dass die Grünen dabei zustimmen. „Da geht es um unsere Zukunft“, man könne es „nicht dulden, dass eine so große Fläche eingeschossig versiegelt wird“, so Kahofer.

Kritik gab es auch von ihrem Stadtratskollegen, SPÖ-Klubobmann Günther Kautz – so am Stadtrand eine „BIPA“-Filiale entstehe, werde jene in der Innenstadt wohl zusperren. Dass sich die ÖVP darauf einlasse, sei „schon interessant“, so Kautz, wo diese doch stets die Erhaltung der Innenstadt propagiere.

Grüne wollen Fußgänger- und Rad-Anbindung

Grünen-Vizebürgermeister Hans Gansterer verteidigte die Entscheidung der Grünen. Seiner Fraktion sei die Zustimmung „nicht leicht gefallen“, man hätte einen mehrgeschossigen Bau auch für besser gehalten, gab er zu. „Leider war das trotz intensiver Diskussionen nicht möglich“, so Gansterer.

Umso wichtiger sei es jetzt, eine ordentliche Anbindung für Fußgänger und Radfahrer zu setzen. Auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) eilte seinem „Vize“ zur Seite: Die Grünen hätten in dem Diskussionsprozess „sehr viel eingebracht“, meinte er.

Rechnungsabschluss: Lob von der Opposition

Einstimmig grünes Licht gab der Gemeinderat auch dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2021, der einen Überschuss von rund 530.000 Euro aufweist.

Finanzstadtrat Peter Teix (ÖVP) brachte den Rechnungsabschluss für 2021 zur Abstimmung. Foto: Philipp Grabner

Finanzstadtrat Peter Teix (ÖVP) zeigte sich wie vor wenigen Wochen gegenüber Medienvertretern zwar grundsätzlich zufrieden, gab sich aber auch nicht euphorisch. „Es zeigen sich die ersten Erfolge durch die Haushaltskonsolidierung“, so Teix.

Weiterhin werde sein Schlagsatz „Investieren, wo es nötig ist, aber auch sparen, wo es möglich ist“, lauten, so Teix. Lob gab es auch von der SPÖ und den Grünen, auch FPÖ-Gemeinderätin und Prüfungsausschuss-Obfrau Regina Danov nannte das Zahlenwerk „stimmig“.

Personell kam es in der Sitzung zu einer bereits angekündigten Erneuerung. Regina Hauer rückte auf Vorschlag der ÖVP in den Gemeinderat nach. Sie folgte damit auf Amra Pilav, die aus zeitlichen Gründen zurückgetreten war. Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) nahm die Angelobung der neuen Mandatarin vor, die Ergänzungswahlen in diverse Ausschüsse erfolgten allesamt einstimmig.

Eine Übersicht über weitere Beschlüsse und die wichtigsten Diskussionen der rund dreistündigen öffentlichen Sitzung lest ihr in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen, erhältlich ab Mittwoch!

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.