Unspektakulär und ohne Überraschungen – abgesehen vom Rücktritt Helmut Fiedlers (FPÖ) , wir berichteten – ging am Montagabend die Gemeinderatssitzung im VAZ der Arbeiterkammer über die Bühne. Zwar war die Anzahl der Dringlichkeitsanträge mit 13 recht hoch, doch handelte es sich bei etlichen Punkten lediglich um Formalbeschlüsse.

Debattiert wurde, auf Anregung der SPÖ, über die Installierung einer Videoüberwachung an gewissen Punkten in der Stadt – etwa im Erholungszentrum, im Stadtpark oder dem Schafferhofergarten. Der Grund lag mit den jüngsten Vandalenakten im Freibad nahe. Außerdem stellte SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz den „Dringlichen“, über eine Vandalismusversicherung nachzudenken.

ÖVP-Klubobmann und Stadtrat Thomas Leopold Berger reagierte zurückhaltend – er habe diesbezüglich schon mehrere Gespräche geführt, gab aber zu bedenken: „Ganz so einfach ist das nicht!“ Wichtig sei es, einen vernünftigen Weg zu finden: „Die Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein und wir müssen auch schauen, was die Investitionskosten betrifft.“ Sinnvoll sei es aber sicherlich, die Sozialarbeiter in die Thematik miteinzubeziehen, so Berger.

Zustimmung von FPÖ, Ablehnung von Grünen

Deutlich äußerte sich hier die FPÖ, die den Vorstoß der SPÖ begrüßte – Ablehnung kam hingegen von Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer: „Man kann immer über alles diskutieren, aber mit Videoüberwachung habe ich ehrlich gesagt keine große Freude!“ Bringe man „überall Kameras an“, passiere der Vandalismus eben „drei Gassen weiter“, so Gansterer.

Und Gemeinderätin Klaudia Osztovics (ÖVP), selbst Majorin und Leiterin einer Justizanstalt, plädierte klar für mehr Präventionsarbeit: „Das Gefängnis bessert niemanden, ich weiß das, ich habe jeden Tag mit Straftätern zu tun!“ Einstimmig wurde der Antrag – ebenso wie der Vorstoß, eine Vandalismusversicherung in Betracht zu ziehen – dem zuständigem Ausschuss verwiesen.

Grünes Licht gab es abseits dessen auch für einen überparteilich eingebrachten „Dringlichen“, der die Übertragung von Gemeinderatssitzungen ins Internet behandelte. Einstimmig wurde auch dieser Antrag dem zuständigen Ausschuss zugeteilt, der sich nun intensiv damit auseinandersetzen soll.

