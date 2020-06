Viel Platz hatte der Gloggnitzer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Um allen Schutzmaßnahmen gerecht zu werden, fand die Sitzung im großen Stadtsaal statt. „Mal ganz etwas anderes“, stellte Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) gleich zu Beginn der Sitzung fest.

Brandtner Klaus Blümel, Finanzstadtrat, Liste „Wir für Gloggnitz“.

Einer der Tagesordnungspunkte befasste sich mit dem Rechnungsabschluss für 2019. „Der Letzte nach der alten Terminologie“, wie Finanzstadtrat Klaus Blümel (Liste „Wir für Gloggnitz“) seine Kollegen informierte. Unterm Strich wies der ordentliche Haushalt einen Überschuss von 808.953,46 Euro aus, jener im außerordentlichen Haushalt 248.618,23 Euro. Festgehalten wurde auch, dass dieser Überschuss hauptsächlich darauf zurückzuführen sei, dass geplante Vorhaben nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Auf der Agenda standen insgesamt 16 Projekte. „Die Sanierung Gerinne Buchbachgraben, das Rüsthaus der Stadtfeuerwehr, die Sanierung Weinweg, der Hochwasserschutz Auebach und die Sanierung Grubhofbach wurden auf dieses Jahr verschoben“, bestätigte auch Listen-Bürgermeisterin Irene Gölles.

„Das Loch ist gewaltig – es wird eine Herausforderung, dieses zu schließen!“ Friedrich Wernhart, ÖVP-Stadtrat, zur finanziellen Situation.

ÖVP-Stadtrat Friedrich Wernhart kritisierte, dass durch die erhöhten Kosten bei der Errichtung des neuen Schulzentrums die Gemeinde in finanzielle Schieflage gekommen sei – und, dass Vorhaben nicht durchgeführt werden könnten. „Das Loch ist gewaltig – es wird eine Herausforderung, dieses zu schließen“, so Wernhart. Was Listen-Finanzstadtrat Klaus Blümel so nicht auf sich sitzen ließ: Nach hinten geschobene Projekte würden nicht verloren gehen, betonte er. Ihm pflichtete auch Stadtchefin Irene Gölles bei: „Die Rücklagen belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Darin sind auch zweckgebundene Rücklagen enthalten.“ Dass es durch die Covid-19-Krise nicht einfacher werden würde, stellte man außer Streit. Man rechne, dass zwischen 1 und 1,2 Millionen Euro an Einnahmen fehlen werden. Gölles und Blümel betonten, eng mit dem Land zusammenzuarbeiten und sich an alle Vorgaben zu halten.

Gegen die Stimmen der ÖVP wurde der Rechnungsabschluss beschlossen. Der Rest der Sitzung war Routine – alle weiteren Beschlüsse wurden ohne große Debatten abgehandelt.