19 Mandatare sind es normalerweise, die mehrmals pro Jahr anlässlich der Gemeinderatssitzungen in den Rathaussaal pilgern. Diesmal war Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) aber – mit Ausnahme von Amtsleiter Josef Braunmüller und ÖVP-Gemeinderat Rupert Hatzl – alleine im Amt. Die übrigen Mandatare nahmen virtuell an der Sitzung teil – auch für den Vorsitzenden eine kleine Herausforderung, vor allem, wenn es um die Abstimmungen ging.

...besprach die Tagesordnung mit seinen Kollegen per Videokonferenz. Grabner

Thematisch ging es in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres traditionellerweise vor allem um das Budget für das kommende Jahr, das – Corona sei dank – ganz anders als üblich ausfällt. „Die Covid-Krise schränkt auch uns ein, der Voranschlag präsentiert sich recht angespannt“, bilanzierte Pichler gegenüber seinen Gemeinderäten. Während man in etlichen Bereichen Einsparungen vornimmt, fließen 338.000 Euro in das neue Orts- und Veranstaltungszentrum, das am Areal des früheren Gasthofes Tanzler entstehen soll. Auch sämtliche Mittel, die der Gemeinde im Zuge des Kommunalen Investitionsprogrammes zustehen, werden in das Großprojekt fließen. „Das muss sein, ansonsten schaffen wir es nicht, eine Million Euro innerhalb der nächsten Jahre aufzuwenden“, so Pichler. Schließlich stimmten ÖVP, SPÖ und FPÖ dem Budget sowie dem mittelfristigen Finanzplan für die kommenden Jahre zu.

Abseits dessen ging Pichler einmal mehr auf das Projekt „Dorfoffice“ ein, über das die NÖN bereits berichtet hatte: Konkret will die Gemeinde in Zeiten des „Homeoffice“ Räumlichkeiten am Gemeindeamt für berufliche Tätigkeiten zur Verfügung stellen. „Sechs bis sieben Personen wären sofort dabei und würden mitmachen.“ Voraussetzung sei allerdings Glasfaserinternet, um das man sich nun bemühen wolle, so Pichler.

Der Abschluss der Sitzung lief dann übrigens – trotz Videokonferenz – traditionell ab: Mit einer Weihnachtsmütze am Kopf stimmte Pichler die Mandatare auf das nahende Fest ein...