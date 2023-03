Grünbach: Keine Miet-Erhöhung für Gemeindewohnungen

Einmal mehr leitete eine Personalie die Gemeinderatssitzung am Montagabend ein. Weil Marlies Hofer aus zeitlichen Gründen aus dem Ortsparlament ausgeschieden war (NÖN.at hatte bereits am Wochenende berichtet), wurde Johann Hackl als Nachfolger angelobt. Er verstärkt damit die ÖVP-Gemeinderatsmannschaft. In den Prüfungsausschuss wurde (mit 18 von 19 Stimmen) ÖVP-Mandatar Peter Lipp gewählt, er wird auch Obmann-Stellvertreter des Gremiums.

Angestoßen von SPÖ-Gemeindevorständin Madhavi Hussajenoff, befasste sich der Gemeinderat mit der Mietzinsanpassung für Gemeindewohnungen. „Die Idee ist, den Grünbacherinnen und Grünbachern zu garantieren, dass wir die Höhe beibehalten und heuer nicht erhöhen. Anderswo kündigen Leute ihre Wohnungen, weil sie sich diese schlicht nicht mehr leisten können“, unterstrich SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender. Ein Vorschlag, den auch die ÖVP goutierte. „Da sind wir hundert Prozent dafür, zumal derartige Schritte auch in ÖVP-geführten Gemeinden gesetzt wurden“, so Klubsprecher Harald Winkler. Knapp keine Mehrheit gab es aber für eine Resolution an die Bundesregierung, dass „Wohnen leistbar bleiben muss“, wie es der Ortschef formulierte. „Das ist ein bundespolitisches Thema, da sollten wir uns nicht künstlich wichtig machen“, meinte der ÖVP-Klubsprecher.

