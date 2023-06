Neunkirchner Gemeinderat: Einstimmige Sitzung vor der Sommerpause

Weil mit Regina Stoll (FPÖ) und Nina Katzgraber (SPÖ) zwei Mitglieder den Prüfungsausschuss verlassen haben, startete die Sitzung am Montagabend mit Ergänzungswahlen. Während Stoll von ihrer Fraktion von der eigenen Fraktion abberufen worden war (die NÖN berichtete), erfolgte Katzgrabers Schritt aus zeitlichen Gründen freiwillig.

Neunkirchen FPÖ beruft eigene Mandatarin als Leiterin des Prüfungsausschusses ab

Mit jeweils 32 von 32 möglichen Stimmen wurden FPÖ-Klubobmann Willi Haberbichler und SPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Metzger zu Ausschussmitgliedern gewählt – die abberufene Regina Stoll, bis zuletzt auch Vorsitzende des Ausschusses, hatte sich für die Gemeinderatssitzung entschuldigt.

FPÖ-Gemeinderat und Klubobmann Willi Haberbichler. Foto: Philipp Grabner

Die übrige Tagesordnung wurde schließlich in knapp eineinhalb Stunden äußerst zügig abgearbeitet. Breiten Raum nahm dabei die Errichtung eines neuen Kindergartens in der Schiller- beziehungsweise Nestroygasse ein – gleich sechs Punkte befassten sich damit. Sämtliche Beschlüsse fielen einstimmig – was auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) freute: „Die Vorbereitungsarbeiten und Besprechungen sind friktionsfrei und gut verlaufen.“ Die Neuregelung des Landes habe „alle überrascht“, sprach Osterbauer die Senkung des Eintrittsalters in den Kindergarten auf zwei Jahren an, „doch wir haben reagiert!“

Der neue Kindergarten, der laut dem zuständigen Stadtrat Thomas Berger (ÖVP) im Herbst 2024 den Betrieb aufnehmen soll, wird sechs Kindergartengruppen sowie zwei Kleinstkindergruppen umfassen.

Kindergarten-Einigung: Kautz spricht von „Erpressung“

Thema eines Dringlichkeitsantrages aller Gemeinderfraktionen war schließlich die Zukunft des Pater Kolbe-Pfarrkindergartens, der – wie berichtet – vor dem Aus stand. Zumindest bis 2025 übernimmt nun der „Verein für Franziskanische Bildung“, kurz VfFB, die Trägerschaft. Unisono wurde zwar die gute Zusammenarbeit unter den Fraktionen sowie die Bemühungen von Stadtamtsdirektor Christof Holzer gelobt, allerdings gab es teils scharfe Kritik am Verhandlungspartner.

SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz sprach gar von „reiner Erpressung durch die Kirche“. Für ihn sei die Lösung daher „nur bis 2025 befristet, um unsere Kinder unterzubringen. Danach brauchen wir uns nicht mehr auf so erpresserische Dinge einlassen.“ Ganz ähnlich die Worte von FPÖ-Klubobmann und Mandatar Willi Haberbichler – schließlich habe man aber nur die Option, dem Deal zuzustimmen: „Weil es um die Kinder von Neunkirchen geht, und für die müssen wir etwas tun!“

Anerkennende Worte in Richtung von Günther Kautz gab es schließlich von ÖVP-Klubobmann Thomas Berger, der Kautz' Statement „weitgehend“ zustimmte. Er habe das Vorgehen auch als „nicht fein“ empfunden, wichtig sei nun aber die Gesamtlösung: „Damit bleiben die Kinder in ihrer angestammten Umgebung.“

Grünes Licht gab es schließlich auch bei einem anderen gemeinsam eingebrachten Dringlichkeitsantrag, vorgetragen von SPÖ-Gemeinderat Johann Handler. Ab 1. August 2023 erhalten demnach Neunkirchnerinnen und Neunkirchner, die bestimmte Kriterien erfüllen, einen Fahrtkostenzuschuss für Taxifahrten innerhalb der Stadt und den Katastralgemeinden, wenn sie zum Arzt, zu Behörden oder zum Einkaufen müssen.

Anmerkung der Redaktion: Seitens des Trägervereins VfFB wurde um eine Stellungnahme ersucht, die die Redaktion bei Einlangen an dieser Stelle ergänzt.