Puchberg will in seine Schulen investieren

Unter anderem mit dem Rechnungsabschluss befasste sich der Gemeinderat am Mittwochabend in seiner Sitzung – und weil sowohl SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl, als auch ÖVP-Klubsprecher Martin Hausmann das Zahlenwerk als „erfreulich“ bewerten, wurde der Beschluss einstimmig gefällt. Konkret beläuft sich das Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes auf 234.481 Euro, mehr Zahlen siehe Infobox.

Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) plant mit dem Überschuss aus dem Vorjahr „größere Sanierungsarbeiten in unseren Schulen“, wie er ankündigt. Abseits dessen seien die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, Ausgaben im Fuhrpark, den Bereichen Kanalbau und Wasserleitungsbau sowie die Erstellung eines digitalen Kanal- und Wasserleitungskatasters geplant, so der Ortschef.

SPÖ-Gemeinderätin Kerstin Triebl mit dem jüngsten SitzungsGast, ihrem sechs Monate alten Sohn Theo. Foto: Philipp Grabner

Thema in der Sitzung war außerdem der örtliche, sogenannte „Polizeistützpunkt“ beim Feuerwehrhaus. Nachdem im Jahr 2014 der Polizeiposten geschlossen worden war und die Beamten nach Willendorf übersiedelten, wurde beim Florianiheim ein „Notfallknopf“, mit dem telefonisch mit der Polizei Kontakt aufgenommen werden kann, installiert. Die zusätzlich zur Verfügung stehende Räumlichkeit sei ebenso wie der Knopf so gut wie nie genutzt worden, so Diertl, der sich dabei auf die Polizeistelle in Willendorf berief. Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Auflassung des „Stützpunktes“, die Landespolizeidirektion muss noch zustimmen.

Vizebürgermeister Christian Dungl lud nach der Sitzung zu einem Umtrunk anlässlich der Ehrenzeichen-Verleihung durch das Land ein. Foto: Philipp Grabner

