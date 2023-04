Reichenau: Viele Investitionen im heurigen Jahr

Im Rahmen der ersten Gemeinderatssitzung im Jahr 2023 wurden neben dem Rechnungsabschluss des letzten Jahres auch einige Projekte für die Zukunft besprochen. ÖVP-Bürgermeister Johann Döller eröffnete die Sitzung und übergab das Wort an Vizebürgermeister Michael Siller, welcher den Jahresrechnungsabschluss präsentierte. „Bedingt durch außerordentliche Kursverluste, müssen wir heuer ein stark negatives Ergebnis aufweisen“, so der Vizebürgermeister. Das Haushaltspotential des letzten Jahres liege bei minus 5.000 Euro. Auch der Finanzierungshaushalt liegt im negativen Bereich, nämlich bei minus 48.000 Euro. Der Einmalverlust sei groß, jedoch ist die Situation nicht grundlegend negativ, denn „nächstes Jahr wird sich das Blatt wenden und wir werden wieder in eine positive Richtung gehen.“

Ein größeres Projekt für das Jahr 2023 ist die Anschaffung einer neuen Wasserleitung, wofür bei der Hypo NÖ Gruppe ein Darlehen in Höhe von 355.000 Euro aufgenommen wird. Die Ausschreibung für die Vergabe läuft bereits. Außerdem müssen 160.000 Euro in die Steuerung und elektronische Überwachung der Anlage investiert werden. Besprochen wurde ebenso die Gründung einer Energiegemeinschaft zwischen der Gemeinde und der Margarete Bader-Waissnix Stiftung. Hierfür werden weitere Photovoltaikanlagen auf dem Gemeindeamt, auf dem Dach der Volkschule sowie, in weiterer Zukunft, auf der Bader-Waissnix Stiftung geplant.

Auch für die jüngeren Bewohner Reichenaus gibt es Neuigkeiten. Bereits seit 2019 steht das Thema eines Jugendraums im ehemaligen Schulwarthaus der Mittelschule ganz oben auf der Liste. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause wird das Projekt nun wieder in Angriff genommen. Durch die Zusammenarbeit mit der Jugendinfo Niederösterreich wurde sogleich ein passender Partner gefunden. Lukas Schneider wird einmal im Monat zusammen mit den Jugendlichen Reichenaus ein Treffen veranstalten, um gemeinsam Ideen und Wünsche rund um den Jugendraum zu besprechen. Am 2. Juni findet die offizielle Eröffnung statt.

