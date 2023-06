Ternitz: Nachhaltiger Wohnbau auf Ex-Lekkerland-Areal

Stahlwerkstraße. Für das Projekt rund um die Verlängerung der Stahlwerkstraße laufen derzeit die finalen Verhandlungen. Die Stadt bestrebt ja nach der Schließung des Bahnüberganges Alpengasse, die Stahlwerkstraße zu verlängern, um den Anrainern die Anbindung zum Stadtkern zu erleichtern. In diesen Verhandlungen werde jedoch nur über ein Einvernehmen mit den Grundeigentümern gesprochen, nicht aber über die Projektanführung an sich, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

ÖBB-Haltestelle Pottschach. Die Arbeiten rund um die Verlegung und Neuerrichtung der Haltestelle haben bereits begonnen. Wenn diese nach Plan laufen, sollte die Baustelle 2026 fertig sein.

Kindergärten. Durch die Kindergartenoffensive des Landes und der Schließung der Pfarrkindergärten müssen in Ternitz künftig mehr Kindergartenplätze geschaffen werden. Als Sofortmaßnahme wird mit September die vierte, bisher geschlossene, Kindergartengruppe in der Grundackergasse reaktiviert.

Um den Neubau der Kindergärten auf den Kichler-Gründen und in der Dr.-Karl-Renner-Straße so schnell als möglich vorantreiben zu können, tritt der Gemeinderat am 23. August sogar zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.

Verkehr. Maßnahmen gegen Verkehrssünder will die Stadt im Bereich der Franz-Samwald-Straße setzen. Bei Verkehrsmessungen wurde hier ein Wert von 130 km/h gemessen, erlaubt sind lediglich 50 km/h.