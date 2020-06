Fast dreieinhalb Stunden lang debattierten die Gemeinderäte am Dienstagabend bei ihrer ersten Arbeitssitzung – und das, obwohl die Tagesordnung mit gerade einmal zwölf Punkten, davon elf im öffentlichen Teil, nicht allzu umfangreich war. Doch schon der Ort des Geschehens war speziell: Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen traf man sich – mit genügend Abstand – im neuen Gemeinschaftshaus.

Grünes Licht gab es im Rahmen der Sitzung unter anderem für den Rechnungsabschluss 2019, den Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP) dem Gremium zur Kenntnis brachte. Kritik kam einmal mehr von Trattenbachs einzigem SPÖ-Mandatar Willibald Tauchner, der ein „finanzielles Dilemma“ in der Gemeinde ortete. Durchaus emotional erklärte er, dass „unsere Schulden die Investitionen blockieren“ – zudem ortete er mangelnde Transparenz der Gemeindespitze, was die Schulden anbelangt. Was der Ortschef so nicht stehen ließ: Jeder Fraktion sei der komplette Rechnungsabschluss übermittelt worden, in dem auch die Schulden angeführt seien. Und: „Wir haben auch etwas geleistet im vergangenen Jahr – und wir haben uns etwas dabei gedacht!“

Nicht auf die Tagesordnung schaffte es ein Dringlichkeitsantrag der FPÖ, der lediglich von der SPÖ unterstützt wurde. Fraktionssprecher Markus Schneeweis forderte, die Sanierungsmaßnahmen rund um das Kriegerdenkmal auszuweiten. Man lehne das, so der Bürgermeister, nicht grundsätzlich ab: „Aber die Vorgangsweise stört mich. Wir haben geklärt, dass wir das im Bauausschuss besprechen!“ Mehr Fotos auf noen.at!