Gemeinderatssitzung wurde von Demo begleitet

„Es ist eine sehr ungewöhnliche Situation, dass in räumlicher Nähe einer Gemeinderatssitzung eine Kundgebung abgehalten wird“, nahm SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak gleich zu Beginn der Sitzung Stellung zur Kundgebung vor der Stadthalle. Er betonte, dass die „Versammlungsfreiheit ein verfassungsgesetzliches geschütztes Grundrecht ist, welches es zu schützen und zu verteidigen gilt“. Gleichzeitig gäbe es aber auch demokratische Rechte und Pflichten – wie etwa die Abhaltung einer Gemeinderatssitzung – die man nicht behindern sollte.

Investitionen um 6,2 Millionen Euro

Behindert wurde die Sitzung teilweise nur akustisch, in der Halle selbst gab es aber – Mandatare sowie Zuhörer wurden von der Polizei bewacht – keine Vorkommnisse. So wurde etwa auch der Voranschlag für das Jahr 2022 ohne längere Diskussionen beschlossen. Im Finanzierungshaushalt stehen Einnahmen in der Höhe von 39.982.400 Euro Ausgaben von 40.655.500 Euro gegenüber. Der Fehlbetrag von 673.100 Euro werde laut SPÖ-Finanzstadtrat Peter Spicker durch die Zuführung von Rücklagen ausgeglichen. „Obwohl uns die Pandemie rund eine Million Euro gekostet hat, darf ich mitteilen, dass wir 2022 um 6,2 Millionen Euro investieren werden“, gab sich Spicker mit dem Zahlenwerk, das von der Pandemie gezeichnet ist, zufrieden. Der Schuldenstand der Gemeinde steigt, unter anderem wegen der Investitionen, an: von 13,97 Millionen Euro auf 15,95 Millionen Euro.

Ablehnung von FPÖ und Bürgerliste

Eher weniger zufrieden zeigten sich die beiden Oppositionsparteien FPÖ und Bürgerliste mit dem Zahlenwerk. Vor allem die Gebührenerhöhungen, die für das kommende Jahr beschlossen wurden, stießen beiden Parteien sauer auf. „Ich halte die Erhöhungen im Moment nicht für angebracht. Zumal wir beim Müll und dem Kanal derzeit im Plus sind“, kritisierte Bürgerlisten-Mandatarin Anna Spies. Außerdem wurde aus ihrer Sicht kein Geld einberechnet, um Ternitz „klimafit“ zu machen. „Deshalb kann ich nicht zustimmen“, so Spies.

Ähnlich begründete FPÖ-Gemeinderat Martin Kurz – er war als einziger Freiheitlicher von insgesamt drei Mandataren anwesend – seine Gegenstimme zum Budget. „Wir haben nach so einem Krisenjahr einen Überschuss und erhöhen die Kosten trotzdem“, so Kurz. Ebenfalls kritisch sah die ÖVP die Gebührenerhöhungen, dem Budget stimmten sie aber dennoch zu. „Man kann das Budget differenziert betrachten. Es gibt wichtige Investitionen in die Infrastruktur, darum auch die Erhöhung der Schulden. Bei den Gebührenerhöhungen wird sich die ÖVP jedoch enthalten. Das heißt nicht, dass wir generell gegen Erhöhungen sind, aber in der derzeitigen Situation wollen wir Einkommensschwache nicht belasten“, lautete die Erklärung von ÖVP-Fraktionsobmann Thomas Huber über das Abstimmungsverhalten der ÖVP-Mandatare.

Am Ende wurde der Voranschlag 2022 mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP und NEOS beschlossen. Bürgerliste und FPÖ stimmten dagegen.

