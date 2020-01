2015 schaffte Richard Winklbauer bei erstmaligem Antreten den Einzug seiner "unabhängigen FPÖ-Liste" in den Gemeinderat. Am 26. Jänner 2020 will er es nochmals wissen, er kandidiert erneut als Spitzenkandidat. Die Plätze zwei bis vier belegen Andreas Miltner, Andreas Kollenhofer und Christine Ströbinger. In den letzten Jahren habe man rund fünf Dringlichkeitsanträge, drei Initiativanträge und zwei Anfragen in den Gemeinderat eingebracht, so Winklbauer, „ein Teil wurde auch positiv behandelt“, freut er sich. "Wir wollen weiterhin als Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung stehen, und versprechen, dass wir jedes Thema, das an uns herangetragen wird, unabhängig von der Person, bestmöglichst vertreten", so Winklbauer.

Aktuell hält die FPÖ ein Mandat, die SPÖ zwei, die Liste "Zöbern für alle" drei und die Mehrheitsfraktion ÖVP 13 Mandate.