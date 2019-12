Auch in Schrattenbach wird am 26. Jänner 2020 ein neuer Gemeinderat gewählt. Die amtierende Bürgermeisterpartei ÖVP geht dabei mit der altbewährten Spitze ins Rennen: Hinter Spitzenkandidat, Bürgermeister Franz Pölzelbauer kandidert Vizebürgermeister Johann Steurer, es folgen die amtierenden Mandatare Marina Burger und Johann Hörmann. Das erste neue Gesicht findet sich mit Judith Reisinger auf Platz fünf. "Ich bin mit dem Team sehr zufrieden, zumal hier erfahrene Kandidaten und junge, innovative Leute dabei sind", betont ÖVP-Frontmann Pölzelbauer gegenüber der NÖN. Auch freut er sich, dass der Frauenanteil verbessert werden konnte: „Alles in allem eine gute Startposition für die Wahl.“

