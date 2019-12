Seit 2016 ist Peter Steinwender Bürgermeister von Grünbach - doch am 26. Jänner 2020 schlägt der SPÖ-Lokalpolitiker bereits seine zweite Wahl als Spitzenkandidat. 2017 war er erstmals SPÖ-Frontmann, als die ÖVP-Gemeinderäte geschlossen zurücktraten und damit Neuwahlen erwirkten. Nun folgt die erste reguläre Gemeinderatswahl.

Auf der Kandidatenliste der SPÖ finden sich diesmal einige bekannte Mandatare, aber auch neue Gesichter. Hinter Steinwender kandidiert erneut Vizebürgermeister Otto Schiel, es folgen Umweltgemeinderätin Ilse Teix, SPÖ-Ortsparteivorsitzender Dieter Schmidt, die Gemeinderäte Manfred Pilhar, Andreas Heinreichsberger, Kurt Payr, Steffi Haindl, Eva Gorican und Pensionistenobmann Josef Diemer. Daneben seien "viele Hoffnungsträger" im Team dabei, wie Steinwender es formuliert. Er nennt unter anderem Politikwissenschaftsstudentin Susanna Madhavi Hussajenoff, die seit Kurzem auch stellvertretende Chefin der "Jungen Generation" im Bezirk ist, Betriebsratsvorsitzenden Michael Schwiegelhofer, IT-Fachmann Harald Richter sowie Sandra Poleczek, Thomas Stickler, Harald Gregorits, Nicole Putz, Fabio Gaitzenauer oder Heidemarie Hochegger. Steinwender ist überzeugt: "Eine vielfältige Mischung unterschiedlichster Kompetenzen, allesamt Persönlichkeiten, welchen das Gemeinsame und Verbindende das erste Anliegen ist."

Steinwender: "Grünbach soll familienfreundlichste Gemeinde werden!"

Thematisch habe man sich "große Ziele für die nächste Legislaturperiode" gesetzt, so der Ortschef: "Grünbach soll familienfreundlichste Gemeinde Niederösterreichs werden und hat dafür eine Fülle von Maßnahmen zu deren Realisierung erarbeitet." Andererseits wolle man sich auch dem Thema Wohnbau intensiv widmen. "Aufgrund der hervorragenden Grünbacher Infrastruktur herrscht eine große Nachfrage, um sich in Grünbach ansiedeln zu können. Dem wird bei den Zukunftsplänen für Grünbach ebenfalls Rechnung getragen. Auch die neuen Familien sollen sich in Grünbach wohlfühlen", so Steinwender.

Aktuell hält die SPÖ in Grünbach zwölf Mandate im Ortsparlament, die ÖVP sieben.

