Man sei „auf allen Ebenen gewachsen“ und aus den NÖ-Gemeinden nicht mehr wegzudenken – das sagt Andrea Waldl, NEOS-Gemeinderätin in Willendorf. Bei der Gemeinderatswahl Ende Jänner 2020 geht sie erneut als NEOS-Spitzenkandidatin ins Rennen, wie man in einer Aussendung mitteilte. Auf den weiteren Kandidatenplätzen treten Moritz Stummer und Uwe Dingeldey an. „Darüber hinaus helfen uns viele Bürgerinnen und Bürgern mit organisatorischer und inhaltlicher Unterstützung. Das und unsere Arbeit im Gemeinderat zeigt, dass

NEOS in Willendorf wahrgenommen wird und auch aus der Politlandschaft in Niederösterreich nicht mehr wegzudenken ist“, so Andrea Waldl.

Auch in Zukunft werde man verstärkt Bürger in die Arbeit einbinden. „Es geht darum, die Menschen aus dem Ort einzuladen, mitzumachen und mit ihnen gemeinsam Politik zu gestalten. Jeder hat Ideen, die es wert sind, diskutiert zu werden“, konkretisiert Waldl. Man stehe für Transparenz in den Gemeindefinanzen und dafür, die Gemeinde „enkelfit“ zu machen, so Waldl.

Aktuell hält NEOS bei einem Mandat, die ÖVP bei zwölf und die SPÖ bei zwei. Amtierender Bürgermeister ist Hannes Bauer (ÖVP).

Mehr zur Gemeinderatswahl auch in der nächsten NÖN-Kaufzeitung!