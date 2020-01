Seit Juni 2012 ist Franz Woltron Bürgermeister in Würflach. Am Dreikönigstag startete der Ortschef gemeinsam mit seiner Würflacher ÖVP, die er am 26. Jänner zum zweiten Mal als Spitzenkandidat anführt, in die Intensivphase des Gemeinderatswahlkampfs. Woltron warb mit dem Slogan „Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung, Stabilität“ um Stimmen bei den Gästen und stellte sein Kandidatenteam vor. Zwar finden sich alle amtierenden Gemeinderäte erneut auf der 38 Personen umfassenden ÖVP-Kandidatenliste wieder, einige Gesichter sind allerdings neu – etwa Prokurist Christian Heck oder AHS-Lehrer Markus Dorfstätter, die sich beide an wählbarer Stelle befinden. Andere, wie ÖVP-Gemeindeparteiobmann und Gemeinderat Walter Mayer, rücken etwas weiter nach hinten, wollen das Team aber nach wie vor unterstützen. Mit im Team ist mit Monika Cadaj auch eine frühere FPÖ-Gemeinderätin, die nach den Turbulenzen auf Bundesebene zuletzt die Reißleine zog und der Partei den Rücken kehrte.



Woltron warb mit Neubau der Volksschule

Thematisch wolle er sich in den kommenden fünf Jahren vor allem der Umwelt annehmen, erklärte ÖVP-Spitzenkandidat Franz Woltron. Dazu zähle auch der Bau einer ökologischen Volksschule und Mehrzweckhalle. „Die alte Volksschule soll jedenfalls im Gemeindebesitz bleiben – die Idee ist hier, Starterwohnungen für junge Würflacher zu schaffen, eventuell kombiniert mit einem ,Jung und Alt‘-Projekt“, so Woltron. Das sei vorläufig aber nur eine Vision, fügte er hinzu. In der Frage rund um die Verkehrsproblematik mit dem Bahnübergang in der Raglitzerstraße versprach Woltron, sich weiterhin für eine Lösung starkzumachen. Er erwähnte jene Studie, die zuletzt von der Stadtgemeinde Neunkirchen in Auftrag gegeben worden war und zeigte sich zuversichtlich, „dass hier eine Bahnunterführung kommt“, wie er erklärte. Unterm Strich würden viele Herausforderungen auf die Gemeinde warten, „große Projekte stehen an – aber nichts, was wir nicht schaffen könnten“, zeigte sich Woltron überzeugt.

