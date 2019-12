Großteils unverändert geht die Mannschaft rund um ÖVP-Bürgermeister Engelbert Pichler in die Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020. Pichler selbst, seit 2001 als Ortschef im Amt, will es noch einmal wissen und geht als Spitzenkandidat ins Rennen. Auf den ersten 16 Plätzen finden sich bereits amtierende Mandatare, sowie mit Elisabeth Schwarz und Michaela Kogelbauer zwei neue Gesichter. Von den derzeit amtierenden Mandataren wird nur Magdalena Tanzler nicht mehr dabei sein, heißt es von Gemeindeparteichef, Vizebürgermeister Franz Gausterer gegenüber der NÖN.

Die ersten 16 Kandidaten der ÖVP:

1. Engelbert Pichler

2. Franz Gausterer

3. Karl Kogelbauer

4. Josef Ulrich

5. Michaela Prenner-Fasching

6. Felix Picher

7. Katrin Vollnhofer

8. Hermann Bernsteiner

9. Thomas Ungersbäck

10. Tanja Holzer

11. Elisabeth Schwarz

12. Franz Mitsch

13. Peter Pichler

14. Christiana Bujnow

15. Rupert Hatzl

16. Michaela Kogelbauer

Aktuell hält die Grimmensteiner ÖVP 15 Mandate, die SPÖ zwei, die FPÖ eines.

