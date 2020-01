Fronten in Seebenstein haben sich weiter verhärtet .

Die Trennung zwischen Franz Schreiner und der SPÖ Seebenstein war nicht unbedingt eine sanfte. Schreiner – er tritt bei der Gemeinderatswahl mit einer eigenen Liste an – erklärte der NÖN, er sei von der ehemaligen Partei übergangen worden.

Bei der Wahl zum SPÖ-Parteiobmann ist in den Augen von Gemeinderat Franz Schreiner einiges schiefgelaufen. „Es gab eine Fraktionssitzung, in der mir gesagt wurde, dass ich gar nicht antreten brauche, weil sie sich sowieso für Glatzl entscheiden werden“, erzählt Schreiner der NÖN. „Völliger Blödsinn“, sagt wiederum SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl: „Wir haben uns damals einstimmig im Parteivorstand auf Josef Glatzl geeinigt. Franz Schreiner wollte in der Fraktionssitzung dann keine Kampfabstimmung machen. Er hat schon damals gesagt, dass er einen Plan B hat!“

Verärgert über die Aussagen Schreiners zeigt sich auch der neue SPÖ-Parteiobmann Josef Glatzl. „Franz ist bei der Wahl nicht übergangen worden, wie er behauptet hat. Es wurde demokratisch gewählt!“, so Glatzl. Er habe Schreiner sogar die Hand gereicht, als das Team für die Gemeinderatswahl gebildet wurde. Dieses Angebot habe er allerdings abgelehnt.

Schreiner tritt nun mit der Liste „Bürgerliste Seebenstein-Schiltern“ an.