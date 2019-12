Bunter wird es bei der Gemeinderatswahl in der Marktgemeinde. Neben ÖVP, SPÖ und FPÖ treten im Jänner 2020 auch wieder Grüne an. An der Spitze der neu gegründeten Partei steht der Innerschildgrabener (Thernberg) Lukas Heilingsetzer.

Der Ruf nach Grüner Politik sei noch nie so deutlich zu vernehmen gewesen wie derzeit. „Zusammen mit acht weiteren Menschen, denen es auch ein Anliegen ist, etwas zum Besseren zu bewegen, habe ich die Grünen Scheiblingkirchen/Thernberg gegründet“, erzählt Frontmann Lukas Heilingsetzer.

Er möchte mit seinem Team vor allem klimatechnisch etwas in der Marktgemeinde weiterbringen – und zwar mit allen Parteien zusammen. „Umweltschutz sollte von jeder Ideologie losgekoppelt sein. Ob wir als Menschen überleben wollen geht uns schließlich alle etwas an“, so Heilingsetzer.

In seinen Augen sollte globales Umdenken auf kommunaler Ebene beginnen und deshalb wagt er auch den Schritt in die Gemeindepolitik. Die Chancen auf einen Sitz im Gemeinderat sind in seinen Augen sehr gut.