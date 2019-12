Am 26. Jänner 2020 wählen Niederösterreichs Gemeinden – so auch alle 44 Orte im Bezirk Neunkirchen. Die einzige Partei, die in allen Gemeinden auf dem Stimmzettel steht, ist die ÖVP – von Altendorf bis Zöbern kandidiert sie in allen Orten, in 30 Gemeinden stellt sich ein ÖVP-Bürgermeister dem Wählervotum.

„Damit beweisen wir eindrucksvoll, dass wir nicht nur die Vor-Ort-Partei, sondern immer und überall für die Landsleute da sind“, so Bezirksparteichef Hermann Hauer in einer Aussendung. 437 Gemeinderäte hätten in den vergangenen fünf Jahren Verantwortung für ihre Gemeinde übernommen, so Hauer: „Unser Ziel ist selbstverständlich, diese hervorragende Ausgangslage nicht nur zu halten, sondern auch weiter auszubauen.“



SPÖ kandidiert nur in Prigglitz nicht

Bei der SPÖ hat man das Ziel, in allen Gemeinden des Bezirks anzutreten, knapp verfehlt. Zwar gelang eine Kandidatur in St. Corona am Wechsel, wo man bis zuletzt nicht auf dem Stimmzettel stand. In Prigglitz treten allerdings die bisherigen SPÖ-Gemeinderäte mit einer unabhängigen, überparteilichen Liste an.

Insgesamt stehen 788 Kandidaten auf den SPÖ-Listen im Bezirk, davon 33 Prozent Frauen. Mit 84 Jahren ist Willhelm Itterlein aus Pitten der älteste Kandidat, Marco Stögerer aus Otterthal mit 18 Jahren der jüngste Kandidat. „Die Politikverdrossenheit und der Bundestrend wirken bei dieser Gemeinderatswahl mit starkem Gegenwind, trotz aller Umstände geht es um die Zukunft der Gemeinden“, erklärt SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Rupert Dworak. So schwierig, Kandidaten zu finden, sei es noch nie gewesen, betont man seitens der Sozialdemokraten.

FPÖ in zwei Gemeinden erstmalig am Stimmzettel

Auch die Freiheitlichen erreichten ihr Ziel, in 30 Gemeinden zu kandidieren, nicht. Geworden sind es letztendlich 24 – in Würflach, Semmering und Warth ist die FPÖ nicht mehr vertreten, in Aspangberg-St. Peter und Wartmannstetten ist man hingegen erstmalig dabei.

Die Grünen treten in sieben Gemeinden zur Wahl an, darunter in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen und Gloggnitz. Die NEOS schafften den Antritt nur in zwei Gemeinden, in Ternitz und in Willendorf. In Neunkirchen wurde es hingegen nichts mit einer Kandidatur.

Bürgerlisten erstmals dabei

In gleich mehreren Gemeinden stehen auch erstmals diverse Bürgerlisten zur Wahl, darunter in Würflach, Schrattenbach oder Mönichkirchen. In Höflein wiederum tritt die Partei rund um den früheren Vizebürgermeister Peter Groß nicht mehr an.

Eine umfassende Übersicht über alle Kandidatenlisten und umfangreiche Berichterstattung zur Gemeinderatswahl findet ihr in eurer Print-Ausgabe der NÖN Neunkirchen, ab 24. Dezember 2019!