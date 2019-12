Aus seinem Wunsch, mit einer NEOS-Liste in Puchberg zu kandidieren, wurde nichts. Trotzdem will es Walter Höller am 26. Jänner wissen. Der Wahl-Puchberger, der einst in Klosterneuburg für das Liberale Forum als Mandatar tätig war, kandidiert nun als Frontmann für die sogenannte „Arbeitsgemeinschaft Puchberg“. Seitens der NEOS-Landespartei Niederösterreich begründet man das „Nichtantreten“ mit „strukturellen Voraussetzungen“, die in Puchberg gefehlt hätten: „Wir hatten für alle Kandidaten einen Auswahlprozess mit strengen Kriterien.

Wurde dieses Verfahren erfolgreich abgeschlossen, mündete es in einer Freigabe durch das Landesteam. Im Fall von Puchberg haben wir beschlossen, dass ein Antreten zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll ist“, erklärt Pressesprecher Jürgen Hirschmann auf NÖN-Anfrage. Hinter Höller auf Platz zwei kandidiert Ulli Grojer.