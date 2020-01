In der Marktgemeinde startet man gleich mit der Vorstellung der ÖVP-Gemeinderatswahlkandidaten ins neue Jahr. Auch für VP-Ortschef Johann Döller ist die Wahl am 26. Jänner eine Premiere. Er tritt erstmals zur Wiederwahl als Bürgermeister an.

"Ich weiß, die Ausgangslage ist denkbar knapp. Aber ich habe ein tolles Team hinter mir", stellte Döller seine Kandidaten im Theater Reichenau vor. Derzeit besetzt die ÖVP 11 Sitze von insgesamt 21. Sieben Personen bekommen Fixmandate, die restlichen Bewerber ziehen hingegen in den Vorzugsstimmenwahlkampf. "Ab Mandat Nummer acht entscheiden die Bürger, wer in den Gemeinderat kommt und wer nicht. Ab da zählen die Vorzugsstimmen", erklärt Döller das System.

Unter den neuen Unterstützern befinden sich auch einige bekannte Gesichter. So werben die Unternehmer Bernd Scharfegger, Johannes Ribeiro da Silva oder auch Johannes Ledolter um Vorzugsstimmen. Eine weitere kleine Besonderheit: Nicht alle Kandidaten sind auch ÖVP-Mitglieder. "Unsere Türen stehen für jeden offen. Man muss kein Parteimitglied sein, um mithelfen zu dürfen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war von 2000 bis 2004 bereits Vize und in dieser Zeit ebenfalls kein Parteimitglied", so ÖVP-Bürgermeister Johann Döller.

Mehr zu den neuen Kandidaten und für was sie sich im Wahlkampf einsetzen, steht in der nächsten Printausgabe der NÖN Neunkirchen.