Leicht hatte es die SPÖ in Prigglitz nie. Seit jeher ist der Gemeinderat fest in „schwarzer“ Hand. Aktuell hält die ÖVP acht, die SPÖ drei und die FPÖ zwei Mandate.

Jetzt ist die SPÖ vom Stimmzettel der Gemeinderatswahl verschwunden. An ihrer Stelle wird man die „Unabhängige Bürgerliste“ finden. „Als SPÖ ist es nicht mehr gegangen, wir haben auch keine Leute mehr gefunden“, erklärt Peter Pranzl, aktuell geschäftsführender Gemeinderat der SPÖ – und meint weiter: „Parteipolitik soll in der Gemeindearbeit keine Rolle spielen.“ Mit dem Gedanken, eine Bürgerliste auf die Beine zu stellen, habe man schon die letzten Jahre über gespielt. Pranzl: „Wir hatten jetzt schon parteifreie Kandidaten.“ Die Resonanz auf die Bürgerliste ist laut Pranzl gut: „Es stehen mehr Leute hinter uns.“ Als Ziel setzt man sich vier bis fünf Mandate. „Um auf Augenhöhe mit der ÖVP zu sein“, erklärt Pranzl.

Auf eine genaue Reihung will man sich nicht festlegen. Vorne mit dabei sind Veronika Schütz-Dirnböck und Walter Lambacher, der ebenfalls für die SPÖ im Gemeinderat sitzt. „Die SPÖ hätte im tiefschwarzen Prigglitz alleine bei Weitem nicht diese Chancen gehabt, dazuzugewinnen wie die nun neue Liste. Außerdem bleibt die SPÖ in Prigglitz ja bestehen“, so SPÖ-Bezirksparteivorsitzender und GVV-Präsident Rupert Dworak. „Es gab keine schlechte Gemeindearbeit, aber es fehlte an Kreativität und Mut. Und die Kommunikation gehört verbessert“, gibt Pranzl die Richtung vor.

Bürgermeister und ÖVP-Spitzenkandidat Franz Teix nimmt die neue Konkurrenz um die Stimmen unterdessen zur Kenntnis. „An den Personen hat sich ja nicht viel geändert. Und ansonsten ist es wohl eher ein Angebot an Grün-Wähler“, ist er überzeugt.