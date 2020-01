Zum Thema „Reichenau: Gestern – Heute – Zukunft“ laden ÖVP, SPÖ, Liste „Menschen in Reichenau“ (MiR) sowie die FPÖ und die Grünen zur Wahldiskussion ein. Termin ist der 10. Jänner, 19 Uhr, im Schloss Reichenau.

In der Marktgemeinde werden das ganze Jahr über etliche Premieren gefeiert, am 10. Jänner gibt es allerdings eine ganz besondere. Alle vertretenen Fraktionen laden zum Parteitalk anlässlich der Gemeinderatswahl im Jänner ein. So wollen die Spitzenkandidaten Bürgern die Möglichkeit geben, sich mit den Politikern auszutauschen oder auch Anregungen zu liefern. „Damit setzen wir ein Zeichen für die neue politische Kultur untereinander, welche alle politischen Ebenen erfasst“, so Herbert Weinzettl von „MiR“.