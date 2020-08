Drei Parteien wurden Ende Jänner bei der Gemeinderatswahl in den Gemeinderat gewählt. Die FPÖ war eine davon und wird auch bei der Wahl am 27. September wieder ins Rennen gehen. Man wolle in Schwarzau am Steinfeld mitgestalten können – auch nach den erneuten Gemeinderatswahlen Ende September. Mit Franz Schön hat die FPÖ einen erfahrenen Kommunalpolitiker an zweiter Stelle. Die Spitzenfunktion übernimmt aber sein Sohn Stefan Schön.

Im Wahlprogramm will das Duo verschiedene Schwerpunkte setzen. So ist dieses speziell auf die Punkte Infrastruktur, die Lkw-Verkehrsproblematik und die Jugendarbeit ausgelegt. „Nach dem Rücktritt der SPÖ-Mandatare ist der Gemeinderat handlungsunfähig und es wird wieder Zeit, für die Gemeinde zu arbeiten“, so Spitzenkandidat Stefan Schön.

Unterstützung für das Programm und den Frontmann gibt es auch von FPÖ-Landtagsabgeordnetem Jürgen Handler: „Wir freuen uns, in Schwarzau zu kandidieren. Die unzähligen gegenseitigen Vorwürfe seitens SPÖ und ÖVP helfen niemandem weiter!“