Anstatt 5.000 Euro in Wahlgeschenke zu investieren, entschloss sich die SPÖ Wimpassing diese zu spenden. Und zwar an soziale Einrichtungen im Bezirk. So haben das Frauenhaus Neunkirchen, die Frauenberatungsstelle "Freiraum", der Verein Integration NÖ, Soziales Wohnhaus Neunkirchen sowie das Tierheim Ternitz jeweils 1.000 Euro bekommen.