Seit drei Jahren ist Harald Ponweiser Bürgermeister in Höflein an der Hohen Wand. Unter dem Motto „Mit Herz und Hirn für Höflein“ tritt er erstmals als Spitzenkandidat seiner SPÖ an. Man habe bisher viel erreichen können, „gemeinsam mit meinem großartigen Team haben wir viele Projekte entwickelt, um unsere Vision einer lebendigen Gemeinde, in der alle Generationen mitgestalten und gerne naturverbunden lieben wie auch arbeiten, Wirklichkeit werden zu lassen“, so der Ortschef.

Als Projekte bis 2022 nennt Ponweiser ein betreubares Wohnen in Oberhöflein, die Errichtung eines Gesundheitszentrums, die Errichtung eines neuen Bauhofes sowie die Schaffung eines Parkleitsystems. Außerdem nennt der SPÖ-Frontmann den Ausbau der Energiebuchhaltung, plastikfreie Veranstaltungen in der Gemeinde sowie die Sanierung alter Gemeindegebäude als Ziele.

Die Kandidaten der SPÖ:

Harald Ponweiser, Bürgermeister

Nikolaus Csenar, Vizebürgermeister

Romana Krumböck-Stickler

Tanja Schreier

Jürgen Posch

Eva Reinhardt

Claus Michäler

Margit Reisinger

Richard Hofmarcher

Ilse Leidl-Krapfenbauer

Helmut Hofer

Katrin Allabauer-Erpen

Patrick Bock

Claudia Maier-Grill

Gottfried Weninger

Natalie Skarek

Felix Fülöp

Hannelore Allabauer

Thomas Steiner

Martin Schreier

Horst Eisinger

Roswitha Michaeller

Aktuell hält die SPÖ acht Mandate, die ÖVP sechs sowie die Bürgerliste Peter Groß ein Mandat. Letztere tritt allerdings, die NÖN berichtete bereits in ihrer Printausgabe, nicht mehr an.