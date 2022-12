100 Jahre Niederösterreich: Die Stadt "Schwarzatal"

Werbung

Nach der Konstituierung der Gemeinden in der Monarchie nach der Revolution von 1848 gab es nur mehr vereinzelte Änderungen der Gemeindestruktur. Auch im Bezirk Neunkirchen trennten sich Payerbach und Reichenau mit 1. Jänner 1909 oder St. Corona spaltete sich 1925 von Feistritz ab, dennoch war bis in die Nachkriegszeit die Zahl und Größe der Gemeinden noch weitestgehend identisch mit der Gründungsphase. So gab es im Bezirk in der Zeit um 1950 75 Gemeinden. Zum Vergleich: Heute sind es nur mehr 44.

1964: Gemeindestrukturreform

Die Tatsache, dass einige Gemeinden sehr klein waren – die meisten hatten deutlich unter 1000 Einwohnern –, aber immer mehr Aufgaben auf die Kommunen zukamen, führte dazu, dass immer mehr Gemeinden an ihre finanziellen Grenzen stießen. In dieser Situation, die ja in ganz Niederösterreich ähnlich war, verständigten sich ab 1964 die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ auf eine Gemeindestrukturreform. Die Zielgröße sollten Gemeinden mit nicht weniger als 1000 Einwohnern sein, was eine finanziell gesunde Entwicklung ermöglichen sollte.

Diese Gemeindefusionen sollten vorerst mit finanziellen Anreizen verbunden sein, in weiterer Folge waren ab 1971 auch Zwangszusammenlegungen möglich. Angesichts dessen schlossen sich die Gemeinden Flatz und Sieding beispielsweise 1969 der Stadt Ternitz an und auch Neunkirchen wuchs in diesem Jahr um die Gemeinden Peisching und Mollram. Angesichts der ersten Erfolge und positiven Entwicklung beauftragte im Jahr 1972 die niederösterreichische Landesregierung eine Studie zur kommunalen Neuordnung des unteren Schwarzatals.

Neben der Möglichkeit, die Gemeindestrukur nicht zu verändern, gab es die Variante von nur mehr zwei Gemeinden in diesem Raum, wobei Neunkirchen, um Raglitz, Breitenau und Natschbach-Loipersbach erweitert, und ein ebenfalls vergrößertes Ternitz übrig geblieben wären. Eine dritte Möglichkeit wäre die Schaffung einer Super-Stadt mit dem Namen „Schwarzatal“ mit damals 35.000 Einwohnern, bestehend aus allen Gemeinden des unteren Schwarzatals, gewesen. Das Institut für Raumordnung empfahl als Verwaltungssitz ein „gestärktes“ Neunkirchen oder die Errichtung eines völlig neuen Stadtzentrums am Petersberg.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Stadtführung von Neunkirchen diesen Plan unterstützte, während vor allem in Ternitz die Gegenliebe endenwollend war. Die Diskussionen wurden in den Jahren 1972 und 1973 durchaus heftig geführt, doch nachdem keine Einigung in Sicht war, wurde das Projekt auf Eis gelegt und nie wieder verfolgt. Als Resultat dieser Diskussionen zeichnete sich doch zumindest für Ternitz noch die Lösung ab, dass 1974 Pottschach und Raglitz beitraten und so die Einwohnerzahl beträchtlich stieg, was Ternitz zur größten Stadt im Bezirk machte.

