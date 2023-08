Wenn Fußball sogar die SPÖ mit der FPÖ verbindet

Dort traf man in den Katakomben des Stadions auf den Ternitzer SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak und seinen Vize und SPÖ-Landtagsabgeordneten Christian Samwald, die sich mit FPÖ-Landtagsabgeordnetenkollegen Jürgen Handler nicht nur bei einem Bier unterhielten, sondern ihn auch gleich für ein Foto in die Mitte nahmen. „Wenn es um die Austria geht, spielt die Politik keine Rolle“, so der Tenor der drei Bezirkspolitiker. Einzige Kritik von roter Seite an ihrem Kollegen: „Ein Austrialeiberl hättest Dir schon anziehen können!“ Handler, der ebenso langjähriger Abo-Besitzer wie seine Kollegen ist, argumentierte mit einem St. Pölten-Besuch im Vorfeld, den Dworak mit einem „da war aber auch und hab mir das Leiberl eingepackt“ konterte.

Vor dem Spielbeginn war das Trio noch optimistisch und prophezeite knappe Heimsiege der Violetten. Das Ende ist eine andere Geschichte ...