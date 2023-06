Mittelschule Neunkirchen: Vortrag über die Gefahren im „Netz“

Welche Gefahren lauern im Internet? Was bedeuten Sexting oder Cybergrooming - und wie kann man sich am besten schützen? Diesen und anderen Fragen widmeten sich die Cybercrime-Experten Mario Mosinzer und Rainer Faustmann im Rahmen der „Gemeinsam.sicher“-Initiative in der Medienmittelschule Augasse. Der Vortrag wurde von Lehrerinnen und Lehrern beider Neunkirchner Mittelschulen besucht und sollte aufzeigen, wo Probleme entstehen können und wie man in diesen Bereichen besser auf das Verhalten von Schülerinnen und Schüler achten kann.

„Es ist wichtig, mit diesem Thema offen umzugehen und durch ein konstruktives, wertschätzendes Klima diesem Phänomen entgegenzutreten“, zeigt sich Direktor Wolfgang Sonnleitner überzeugt.