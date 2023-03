Aue: Seit 30 Jahren Teil des Dorflebens

Aus dem Dorfleben in Aue ist der hiesige Brauchtumsverein nicht mehr wegzudenken. Seit mittlerweile fast 30 Jahren organisiert die Truppe zahlreiche Veranstaltungen. Nun zog man im Gasthaus Haselbacher Bilanz über das abgelaufene Jahr 2022...

...und dieses war „ereignisreich, konnten wir doch alle geplanten Aktivitäten durchführen, was zuvor wegen der Pandemie nicht möglich war“, so Vereinssprecher Peter Stranz. Der Verein selbst wurde vor mittlerweile 28 Jahre gegründet und zählt heute 125 Mitglieder.

Im Jahr 2022 wurden, so Stranz, das Osterfeuer, das Aufstellen des Maibaumes sowie dessen Umschnitt mit Schnapserturnier, der Krampluslauf sowie die Adventfester-Aktion organisiert. Auch an der Aktion „Sauberes Gloggnitz“ nahm man teil. Jetzt fiebert man bereits den nächsten Veranstaltungen entgegen: Am Samstag, dem 8. April, gibt es das weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus bekannte Osterfeuer mit Feuerwehr und zuvor wird der Osterhase in Aue zu Gast sein.

Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) würdigte in ihrer Grußbotschaft das Engagement der Vereinsmitglieder, die damit „einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, wie sie erklärte. Bei den Neuwahlen, die im Rahmen der Versammlung ebenso abgehalten wurden, kam es zu keinen größeren Änderungen. Obmann Fritz Hlavasek wurde wiedergewählt.

