Bernd Heel bleibt SPÖ-Chef in Grafenbach

Werbung

Obwohl die letzten zweieinhalb Jahre von Krisen geprägt waren, zog die SPÖ Grafenbach-St. Valentin bei ihrer Generalversammlung im Volksheim eine zufriedene Halbjahresbilanz. Die Zusammenkunft wurde außerdem für Neuwahlen genutzt.

Diese verliefen, zur Freude des bisherigen Ortsparteivorsitzenden und Vizebürgermeisters Bernd Heel, unspektakulär. Insgesamt wurden direkt vor der Versammlung 43 Stimmen abgegeben, Streichungen gab es keine. Damit wurde Heel mit allen Stimmen erneut zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt.

„Das größte Projekt war der Gemeindeumbau, der uns auch einige Nerven gekostet hat“

Einen kurzen Rückblick, was in der ersten Hälfte der Legislaturperiode umgesetzt wurde, gab es von Bürgermeisterin Sylvia Kögler. „Das größte Projekt war der Gemeindeumbau, der uns auch einige Nerven gekostet hat“, gab sie zu. Zum 875-Jahr-Jubiläum wurde außerdem eine neue Gemeindechronik gestaltet und ein dreitägiges Fest gefeiert. „Ich hoffe, das haben alle genossen, denn das war ein einmaliges Erlebnis“, spielte die Ortschefin auf die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten an. Lob für die zahlreichen Projekte, die umgesetzt wurden, gab es von Landtagsabgeordnetem Christian Samwald: „Diese Leistungen können sich sehen lassen!“

„Wir wurden vorgeladen und vor vollendete Tatsachen gestellt“

Ein paar Worte verlor Kögler auch über die Lage rund um die Pfarrkindergärten im Bezirk (siehe Seite 11), die nun doch geschlossen werden sollen. „Niemand hat damit gerechnet. Wir wurden vorgeladen und vor vollendete Tatsachen gestellt“, ärgerte sie sich.

Kögler und Samwald betonten unisono, dass kein Kind um seinen Platz bangen müsse.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.