Hernstein: Neue Gemeinde für die Region Schneebergland

18 Mitgliedsgemeinden: Bad Fischau-Brunn, Grünbach am Schneeberg, Gutenstein, Hernstein, Höflein an der Hohen Wand, Hohe Wand, Markt Piesting, Miesenbach, Muggendorf, Pernitz, Puchberg am Schneeberg, Rohr im Gebirge, Schrattenbach, St. Egyden am Steinfeld, Waidmannsfeld, Waldegg, Willendorf, Winzendorf-Muthmannsdorf und Würflach.

Bevölkerung: Rund 30.700 Einwohnerinnen und Einwohner

Fläche: 626 Quadratkilometer

Standortfaktoren: Landwirtschaft, Industrie, Tourismus, Kultur

Obfrau: Bürgermeisterin Ernestine Kostak (Winzendorf-Muthmannsdorf)

Operative Durchführung: Birgit Samwald, Kleinregionsmanagement