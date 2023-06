Generalversammlung Wahl: Verein Volkshaus Höflein will neu durchstarten

Daniel Jäger, Katrin Allabauer-Erpen, Claudia Grill, Martin Prugger, Ilse Leidl-Krapfenbauer, Roswitha Michaeller, Hannelore Allabauer, Margit Reisinger, Brigitte Teubel. Foto: privat

S PÖ-Gemeinderätin Ilse Leidl-Krapfenbauer ist neue Obfrau des Vereins Volkshaus. Erster Termin ist ein Boccia-Turnier am 15. Juli am Beachvolleyballplatz in Höflein.

Der Verein Volkshaus Höflein hat eine neue Spitze. Im Rahmen einer Generalversammlung bildete sich der gesamte Vereinsvorstand neu: Zur Obfrau wurde Gemeinderätin Ilse Leidl-Krapfenbauer (SPÖ) gewählt, Obfrau-Stellvertreterin ist Katrin Allabauer-Erpen. Zuletzt hatte sich der Verein unter der Leitung von Obfrau Roswitha Michaeller auf den Betrieb eines Gemeinschaftsraumes im früheren Volkshaus in Oberhöflein konzentriert. Mit dem Neubau des Gemeindezentrums wurde das alte Volkshaus aufgelassen und der Gemeinschaftsraum übersiedelte ins Amtshaus. Der Hauptzweck des Vereins fiel damit weg. Daniel Jäger, Martin Prugger, Claudia Grill, Katrin Allabauer-Erpen, Ilse Leidl-Krapfenbauer und Tanja Schreier. Foto: privat Der neue Vereinsvorstand will sich daher Aktivitäten annehmen, „die das Zusammenleben in Höflein fördern“, wie es heißt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Martin Prugger als Kassier, Gemeinderätin Tanja Schreier (SPÖ) als Kassier-Stellvertreterin, Daniel Jäger als Schriftführer, Petra Gutleben als Schriftführer-Stellvertreterin und Claudia Grill als Rechnungsprüferin. Der Verein wurde im Jahr 1991 von den Vereinen ARBÖ, Kinderfreunde, Pensionistenverein und SPÖ Höflein an der Hohen Wand gegründet. Das erklärte Ziel: Gemeinschaft und Volksbildung im Ort fördern. Erster Termin des neuen Vorstandes ist ein Boccia-Turnier am Samstag, den 15. Juli, am Beachvolleyballplatz.