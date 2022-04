"100 Jahre Niederösterreich": Der Stollen in Pitten

Werbung

Die idyllische Marktgemeinde Pitten wird in unseren Tagen eher nicht mit Bergbaugeschichte in Verbindung gebracht. Doch wer mit offenen Augen durch den Ort spaziert, stößt an zahlreichen Punkten auf die Spuren einer langen Bergbautradition. Der wohl prominenteste Erinnerungsort ist das Mundloch des Georgi-Stollens, welches nahe des Ortszentrums direkt an der Wiener Neustädter Straße gelegen ist.

Als dieser Stollen im Jahr 1804 angeschlagen wurde, war das Eisenerzvorkommen im Schlossberg bereits länger bekannt und es wurde auch bereits Abbau betrieben. Der Bergbau in Pitten prosperierte im 19. Jahrhundert und bald wurde auch eine Eisenhütte errichtet. Diese Betriebsgebäude befanden sich am Ende der heutigen Georgistollengasse, dieser Straßenzug heißt immer noch „Auf der Schmelz“. Doch der Wiener Börsenkrach von 1873 bereitete dem Pittener Eisenwerk ein jähes Ende, obwohl erst kurz zuvor mit großem finanziellen Aufwand nach Abteufen des Josefi-Schachtes der Tiefbau mit künstlicher Wasserhaltung unter der Georgi-Stollen-Sohle begonnen worden war.

1874 wurden Berg- und Hüttenwerk von einem neuen Besitzer wieder in Betrieb genommen, doch die starke Konkurrenz und die zunehmende Konzentration in der Montanindustrie brachte 1897 den Betrieb wiederum zum Erliegen und es blieb einige Jahre still im Berg.

Mit Ende des Weltkriegs wurde Betrieb stillgelegt

1924 wurde durch eine neu gegründete Aktiengesellschaft der Bergbau mit einer Tagesförderleistung zwischen 80 und 100 Tonnen wieder aufgenommen, das Eisenerz wurde allerdings ab 1928 nicht mehr in Pitten verhüttet, sondern in einem Röstofen an der Bahnstation Brunn geröstet und dann in die Tschechoslowakei zur Verhüttung transportiert. Die Weltwirtschaftskrise brachte 1930 den Bergbau abermals zum Erliegen.

Nach der Annexion Österreichs 1938 wurde aufgrund des Rohstoffbedarfs der Rüstungsproduktion der Pittener Erzbergbau 1940 durch die Oberschlesischen Hüttenwerke ein letztes Mal in Betrieb genommen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in unserer Region im April 1945 wurde der Betrieb endgültig stillgelegt. Doch wie so oft endet damit die Geschichte des Georgi-Stollens noch nicht.

Im Jahr 1946 wurden von einer Firma etwa 100 Tonnen Donarit-Sprengstoff im Berg mit dem Ziel eingelagert, diesen später zu verkaufen. Dies gelang jedoch nicht und so verblieb der Sprengstoff an Ort und Stelle, die Behörden erließen bereits seit den 1950-er-Jahren Räumungsbescheide, denen aber nicht Folge geleistet wurde. Da der Sprengstoff langsam ins Grundwasser eindrang und als krebserregend gilt, musste diese Altlast von Mai 2001 bis Jänner 2003 aufwendig saniert werden. Das kontaminierte Wasser wurde abgepumpt und gereinigt, insgesamt 2.422 Sprengstoffkisten und 937 Tonnen Material wurden aus dem Stollen geschafft.

Heute ist das Stollenportal ein Kulturdenkmal, das an die wechselvolle Bergbaugeschichte erinnert.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.