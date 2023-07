Normalvollzug statt Jugendanstalt? Ortschef will „rasche Entscheidung“

Was tun mit der Justizanstalt Gerasdorf? Seit die Volksanwaltschaft im Vorjahr einen Bericht über Österreichs einzige Haftanstalt für männliche Jugendliche veröffentlicht hat, steht diese Frage im Raum. Geht es nach einer Kommission aus Expertinnen und Experten, ist die Antwort eindeutig: Die (aktuell rund 50) Burschen und jungen Männer sollen in die Justizanstalt Wien-Simmering übersiedelt werden, in Gerasdorf sollen stattdessen Erwachsene ihre Haft ableisten, wie St. Egydens Bürgermeister Wilhelm Terler zusammenfasst.

Der ÖVP-Lokalpolitiker war in seiner Funktion als Mitglied des Zentralausschusses der Justizwache und Landesvorsitzender der Justizwachegewerkschaft NÖ Teil der Arbeitsgruppe – und würde eine solche Lösung begrüßen: „Der Normalvollzug wäre für die Gemeinde sicherlich kein Nachteil, denn die Jugendlichen haben viel mehr Freiheiten“, so Terler. Lärmbelästigungen für die Bevölkerung seien dann mit Sicherheit „weniger“ der Fall, meint er.

Ortschef kritisiert noch offene Entscheidung

Als „Wahnsinn“ empfindet es Terler unterdessen, dass die Entscheidung von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) nach wie vor auf sich warten lässt. „Die Beamten sind unsicher, bauliche Maßnahmen sind nicht möglich“, das sei eine Belastung, so Terler. Er wünscht sich eine „rasche Entscheidung“, wie er sagt: „Damit für alle Klarheit herrscht!“

Im Justizministerium gibt man sich auf NÖN-Anfrage nach wie vor zugeknöpft. Derzeit werde der gemeinsame Abschlussbericht erstellt und anschließend der Ministerin übergeben. Der Standort selbst werde aber auch künftig „eine wichtige Rolle in der Planung der Strafvollzugsverwaltung“ spielen, so das Statement.