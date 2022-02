Einsatzreiches Jahr für neuen Zöberner Feuerwehrchef

Dass Gerhard Kronaus im Alter von zwölf Jahren der Feuerwehr beitrat, war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. „Bei uns in der Familie hatte die Feuerwehr immer schon einen hohen Stellenwert. Und damals gab es für die Jugend nur die Feuerwehr, den Sportverein oder die Musik“, meint der 44-Jährige. Dass er vor einem Jahr schließlich zum Kommandanten aufstieg, hatte sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet: Zum einen, weil Kronaus zuvor bereits Stellvertreter war, zum anderen, weil sein Vater Johann Kronaus 17 Jahre lang ebendiese Funktion innehatte.

Sein erstes Jahr als Floriani-Chef war ein „äußerst einsatzreiches“: Unter anderem beschäftigte die Wehr die Brandserie in der Rotte Guggendorf an der niederösterreich-steirischen Grenze im Mai. „Tatkräftig mit dabei waren wir auch beim Waldbrand in Hirschwang“, erinnert sich Kronaus im Gespräch mit der Neunkirchner NÖN an den Herbst zurück.

Während so manche Übung trotz Corona durchgeführt werden konnte, fiel das gesellschaftliche Leben auch für die Feuerwehr fast gänzlich flach. „Das ist natürlich auch eine wesentliche Einnahmequelle“, sagt Kronaus. Froh ist er, dass es zu keiner Zeit gehäufte Covid-Fälle bei der Feuerwehr gab: „Es sind auch gut 90 Prozent der Mannschaft geimpft“, sagt Kronaus, der beruflich als Projektleiter beschäftigt ist.

Trotz Corona-Pandemie viel Zuspruch aus dem Ort

Derzeit zählt die Feuerwehr 115 Mitglieder, davon 81 aktive Mitglieder und 15 Jugendliche. Letztere nehmen bei der Wehr einen „hohen Stellenwert“ ein, so Kronaus: „Wir sind bisher immer in den Kindergarten und in die Schulen gegangen und haben versucht, junge Leute für die Feuerwehr zu gewinnen.“

Die jährliche Haussammlung konnte die Freiwillige Feuerwehr Pandemie-bedingt nicht in gewohnter Weise abwickeln. „Obwohl der persönliche Kontakt gefehlt hat und wir nur über eine Info an die Haushalte um Spenden gebeten haben, war die Bereitschaft zur Unterstützung sehr groß“, freut sich Kronaus. Und spricht auch seiner Mannschaft ein großes Lob aus: „Weil ohne gutes Team geht gar nichts!“

